LIVE Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: padroni di casa per l’immediata rivincita

Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati alla Diretta Live testuale dell’attesissima sfida fra le Zebre Parma e il Benetton Treviso, ottava giornata della regular season dello United Rugby Championship. Il derby fra le due squadre italiane avrà inizio alle 15:30 allo stadio Lanfranchi, all’interno della cittadella del rugby di Parma

È la seconda partita nel giro di sette giorni fra Zebre e Benetton; come di consueto infatti il periodo natalizio si traduce in periodo di derby per le franchigie italiane. I padroni di casa avranno tantissima voglia di prendersi una rivincita sui rivali veneti dopo la sconfitta per 21-15 rimediata una settimana fa. La partita giocata al Monigo di Treviso è stata una delle più equilibrate da molto tempo a questa parte fra le due compagini, risolta dal Benetton grazie alla fisicità e alla maggiore disciplina.

Le Zebre però sono in grande crescita e la partita di oggi sarà un termometro del valore dei ragazzi emiliani. La franchigia federale parmense può, in caso di vittoria, scavalcare in classifica la squadra trevigiana che, ad inizio stagione, era di gran lunga la più accreditata fra le due italiane per bazzicare i piani alti della classifica. Il coach delle Zebre, Massimo Brunello, ha deciso di dare fiducia ai ragazzi scesi in campo sette giorni fa, pochi cambi infatti nella formazione parmense:

15 Giovanni Montemauri

14 Malik Faissal

13 Marco Zanon

12 Damiano Mazza

11 Simone Gesi

10 Giacomo Da Re

9 Alessandro Fusco

8 Giovanni Licata (C)

7 Samuele Locatelli

6 Giacomo Ferrari

5 Leonard Krumov

4 Alessandro Ortombina

3 Juan Manuel Pitinari

2 Tommaso Di Bartolomeo

1 Muhamed Hasa

A disposizione

16 Giampietro Ribaldi

17 Paolo Buonfiglio

18 Matteo Nocera

19 David Odiase

20 Davide Ruggeri

21 Thomas Dominguez

22 Giulio Bertaccini

23 Bautista Stavile

Treviso deve invece assolutamente confermare i risultati di sabato scorso se vuole continuare a sperare nella qualificazione ai playoff. La squadra veneta quest’anno sembra aver messo nel mirino più la Challenge Cup che il campionato, i risultati in URC infatti sono finora abbastanza deludenti. Il tecnico Calum Mac Rea ha deciso di stravolgere il 15 della scorsa settimana, tenendo a riposo anche giocatori molto importanti:

15 Matt Gallagher

14 Ignacio Mendy

13 Tommaso Menoncello

12 Malakai Fekitoa

11 Paolo Odogwu

10 Jacob Umaga

9 Andy Uren

8 Michele Lamaro (c)

7 Manuel Zuliani

6 Alessandro Izekor

5 Eli Snyman

4 Riccardo Favretto

3 Giosuè Zilocchi

2 Siua Maile

1 Mirco Spagnolo

A disposizione

16 Nicholas Gasperini

17 Destiny Aminu

18 Tiziano Pasquali

19 Niccolò Cannone

20 So’otala Fa’aso’o

21 Federico Ruzza

22 Louis Werchon

23 Rhyno Smith

Il derby fra Zebre Parma e Benetton Treviso, valido come ottavo turno dello United Rugby Championship 2025-2026, avrà inizio alle 15:30. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata! Buon divertimento, vi aspettiamo.