Sport in tv oggi (giovedì 11 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 11 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio alle discipline invernali: lo skicross regalerà grandi emozioni sulle nevi di Val Thorens, la Coppa del Mondo di sci alpino offrirà una prova cronometrata della discesa libera femminile a St. Moritz, per lo sci freestyle ci saranno anche le qualificazioni dell’halfpipe a Secret Garden e il turno preliminare del Big Air a Steamboat.

Si aprono i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta, mentre a San Paolo si chiuderà la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile con gli ultimi impegni di Conegliano e Scandicci, senza dimenticarsi dell’esordio di Trento nella Champions League di volley maschile. L’Olimpia Milano affronterà il Panathinaikos nell’Eurolega di basket.

Abbuffata di grande calcio con Europa League e Conference League: giocheranno anche Roma, Bologna e Fiorentina. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 11 dicembre il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 11 dicembre

00.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club) – Osasco-Scandicci (diretta streaming su VBTV, DAZN)

02.10 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile a Secret Garden, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

03.30 TENNISTAVOLO – WTT Finals (diretta streaming su WTT Tv)

04.25 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Secret Garden, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Odish Masters (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 TAEKWONDO – Europei U21, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a St. Moritz, seconda prova cronometrata (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Val Thorens, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 SNOOKER – European Series Shoot Ou, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovey+, DAZN)

14.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club) – Zamalek-Orlando Valkyries (diretta streaming su VBTV)

17.05 NUOTO – Campionati Italiani in vasca corta, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 18.25; diretta streaming su Rai Play dalle ore 18.25)

17.20 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile a Steamboat, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club) – Conegliano-Praia Clube (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.45 CALCIO (Conference League) – Fiorentina-Dinamo Kiev (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Utrecht-Nottingham Forest (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaeming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Ferencvaros-Glasgow Rangers (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Nizza-Braga (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Sei partite: Dinamo Zagabria-Betis Siviglia, Ludogorets-PAOK, Midtiylland-Genk, Stoccarda-Maccabi Tel Aviv, Sturm Graz-Stella Rossa, Young Boys-Lilla (in formato diretta gol, comprese le partite di Conference League, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Conference League) – Otto partite: Breidablik-Shamrock Rovers, Drita-AZ Alkmaar, Hacen-AEK Larnaca, Jagiellonia-Rayo Vallecano, Noah-Legia Varsavia, Samsunspor-AEK Atene, Shkendija-Slovan Bratislava, Craiova-Sparta Praga (in formato diretta gol, comprese le partite di Europa League, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Sky Go, NOW)

19.30 VOLLEY (Champions League) – Berlin Recycling Volleys-Guaguas Las Palmas (diretta streaming su Euro Volley Tv, VBTV)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Lione Villeurbanne (diretta streaming su EuroLeague Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Panathinaikos (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Valencia-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Trento-ACH Lubiana (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, VBTV, DAZN)

20.45 BASKET (Eurolega) – Parigi-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su EuroLeague Tv)

21.00 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Baskonia (diretta streaming su EuroLeague Tv)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club) – Scandicci-Allianza Lima (diretta streaming su VBTV, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League) – Celta Vigo-Bologna (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Celtic Glasgow-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Basilea-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Europa League) – Friburgo-Salisburgo (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Lione-GA Eagles (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Quattro partite: Brann-Fenerbahce, Porto-Malmoe, FCSB-Feyenoord, Panathinaikos-Viktoria Plzen (in formato diretta gol, comprese le partite di Conference League, su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Conference League) – Nove partite: Aberdeen-Strasburgo, Hamrun-Shakhtar Donetsk, KuPS-Losanna, Lech-Mainz, Lincoln-Sigma Olomouc, Rakow-Zrinjski, Rijeka-Celje, Shelbourne-Crystal Palace, SK Rapid-Omonia (in formato diretta gol, comprese le partite di Europa League, su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.50 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air femminile a Steamboat, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)