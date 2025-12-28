Sabalenka-Kyrgios oggi, Battaglia dei Sessi 2025: orario, tv, programma, streaming

Mancano ancora pochi giorni alla partenza ufficiale della nuova stagione, il 2 gennaio inizierà l’edizione 2026 della United Cup, e molti tennisti scelgono di avvicinarsi all’inizio dell’attività attraverso i tornei esibizione. Sarà un incontro molto particolare quello in programma oggi, inizio alle 17:00, alla Coca Cola Arena di Dubai, perché si colloca in una dimensione intermedia tra un confronto sportivo dal forte significato sociale e la pura trovata commerciale.

La bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, sfida l’australiano Nick Kyrgios, precipitato al numero 671 del ranking ATP, nella Battaglia dei Sessi, incontro che adotterà alcune variazioni regolamentari per provare a garantire condizioni di equilibrio tra due atleti di sesso diverso. La bielorussa, probabilmente nel suo miglior momento della carriera, guida la classifica WTA e, nonostante il solo Slam vinto nel 2025, quando gioca al meglio delle proprie possibilità appare nettamente superiore alle dirette rivali.

L’australiano, salito alla ribalta delle cronache nell’ultimo anno e mezzo più per gli infortuni e i sistematici attacchi a Sinner che per i risultati positivi, potrà contare su una sola palla di servizio e servirà da metà campo, mentre la sua rivale giocherà su un campo ridotto del 9% rispetto a quello dell’avversario. Da valutare quale sarà la reazione degli appassionati al cospetto di un tipo di spettacolo nettamente diverso dai tradizionali.

Il precedente più recente in materia, in un contesto radicalmente diverso da quello attuale, risale al 1973, anno in cui Billie Jean King, all’Astrodome di Houston, superò Bobby Riggs, allora ex professionista di cinquantacinque anni, in un match al meglio dei cinque set con il punteggio di 6-4 6-3 6-3.

L’edizione 2025 della “Battaglia dei Sessi”, prevista oggi a Dubai (Emirati Arabi Uniti), sarà trasmessa in diretta tv, a partire dalle ore 17:00 italiane, da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

