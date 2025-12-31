LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA: azzurri per superare il taglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Seconda delle quattro competizioni della mitica manifestazione tra Germania ed Austria, che vede come assoluto favorito lo sloveno Domen Prevc, che quest’anno ha trovato qualcosa di irraggiungibile per gli altri. Tuttavia, Timi Zajc aveva spiegato nella gara di Oberstdorf perché è uno dei più pericolosi saltatori del circuito, prima però di essere squalificato a seguito del secondo salto. Prevc è quindi leader (già indiscusso) della Tournée dopo la prima tappa tedesca con la bellezza di 17.4 punti di margine sul secondo classificato.

Quest’oggi tornano in gara anche gli atleti italiani, nello specifico Giovanni Bresadola e Alex Insam, che proveranno innanzitutto ad issarsi nei primi 50 e prendere quindi parte agli scontri diretti (KO system) della giornata del 1° gennaio. L’Austria ha piazzato Tschofenig sul podio e Hoerl subito a ridosso mentre la Germania si è affidata ad Hoffmann e Raimund. Dopo Prevc, regna l’equilibrio visto che ci sono 5 atleti in 4 punticini e sono i quattro citati più Kobayashi. Lo squadrone sloveno (squalifiche a parte) dovrebbe però monopolizzare anche il Große Olympiaschanze.

