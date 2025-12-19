LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: secondo atto sulla Saslong, possibili sorprese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Dopo la discesa libera che ha aperto la tappa con la vittoria di un super Marco Odermatt gli uomini jet tornano in pista per cimentarsi nel tortuoso SuperG sulla Saslong. Italiani che vogliono confermare quanto di buono offerto sulle nevi di casa nella prova d’apertura. Appuntamento alle 11.45.

Favoriti d’obbligo ancora una volta gli elvetici Odermatt e Franjo Von Allmen, ma attenzione alle possibili sorprese, che potranno provenire anche dalla sponda azzurra. Ci proveranno infatti Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni e Florian Scheider, con il veterano Christof Innerhofer rinfrancato dall’ottima discesa a caccia di una top ten. Alla ricerca di conferme anche Benjamin Alliod, bravo a strappare il 14° posto in discesa. Ci sarà poi spazio per Marco Abbruzzese e Max Perathoner.

Occhi puntati anche sul francese Nils Allegre e sugli altri svizzeri Justin Murisier ed Alexis Monney. Mine vaganti i canadesi Cameron Alexander e James Crawofrd. Quest’ultimo partirà con il pettorale numero uno sperando in cambi continui e repentini delle condizioni della pista. Da verificare infine i progressi del rientrante norvegese Alexander Aamodt Kilde, desideroso di ritrovare la forma di un tempo.

Il SuperG di Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, inizierà alle 12.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!