LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: finalmente Sofia Goggia ritrova le gare veloci

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di St.Moritz, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino cambia nuovamente ritmo e, dopo le settimane dedicate alle discipline tecniche, ritrova la velocità. Il circuito si trasferisce a Sankt Moritz, scenario classico della stagione invernale, dove la celebre Corviglia ospiterà tre gare ad alta intensità che segneranno uno snodo fondamentale di questo avvio di annata.

Il programma prevede un trittico interamente dedicato alle specialiste della velocità: due discese e un superG distribuiti tra il 12 e il 14 dicembre. Si parte venerdì alle 10.15 con la prima libera, si replica sabato alle 10.45, mentre domenica, sempre alle 10.45, le atlete torneranno in pista per il supergigante. Un weekend che rimette al centro Sofia Goggia, pronta a rituffarsi nelle sue discipline d’elezione dopo aver faticato più del previsto tra slalom gigante e porte larghe nelle tappe precedenti. Si parte oggi con la prima prova cronometrata sulle nevi svizzere.

L’Italia si presenta in forze: undici convocate, anche se il regolamento consente la partecipazione di nove atlete in discesa e nove in superG, numero che cresce di un’unità grazie a Sara Allemand, titolare del posto fisso ottenuto tramite la Coppa Europa. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha scelto: Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Carlotta De Leonardis, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. Tra queste spicca il nome di Carlotta De Leonardis, al debutto assoluto in Coppa del Mondo: la giovane italiana arriva a Sankt Moritz dopo una stagione di crescita nel circuito continentale, in cui si è messa in evidenza con due piazzamenti in top-10 nei superG della Val Sarentino (quinta e sesta).

La discesa di St. Moritz si presenta con un quadro competitivo profondamente segnato dalle assenze: mancheranno infatti quattro delle prime dieci della WCSL. La Svizzera, padrona di casa, dovrà fare a meno di Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, perdendo due colonne della velocità, anche se ritrova finalmente Jasmine Flury, al rientro dopo quasi due anni. Negli Stati Uniti pesa lo stop di Macuga, mentre Shiffrin prosegue la scelta di evitare la discesa (pur essendo attesa domenica nel superG). Meglio l’Austria, che riaccoglie Nina Ortlieb e Ricarda Haaser, elementi preziosi per la profondità della squadra.

Le assenze aprono così lo scenario a una gara incerta, dove le favorite si mescolano a nuove pretendenti. nel primo gruppo sfileranno atlete solide come Kira Weidle, Michelle Gisin (al debutto stagionale), Gauche, Wiles e Stuhec, prima dell’ingresso in scena della stessa Flury. Grande attesa per Kajsa Vickhoff Lie, che ha saltato Mont-Tremblant per preparare questo appuntamento, e per Ester Ledecká, che mette da parte lo snowboard con l’obiettivo dichiarato di colpire subito. Da non sottovalutare la campionessa del mondo Breezy Johnson, la giovane vincitrice di Kvitfjell Emma Aicher e le punte austriache Puchner e Huetter. Attenzione anche alla crescita della norvegese Monsen e alla promettentissima Malorie Blanc.

La località engadinese è tradizionalmente favorevole ai colori azzurri. Sommando discese e superG, l’Italia ha conquistato 8 vittorie sulla Corviglia e 25 podi complessivi: tre successi firmati Goggia (due in superG e uno in discesa), uno per Elena Curtoni in libera, uno di Federica Brignone in superG, due di Karen Putzer nella stessa disciplina e una vittoria in discesa targata Isolde Kostner. Numeri importanti, che contribuiscono a rendere questa pista una vera e propria “casa italiana” della velocità. E con Goggia di nuovo protagonista nelle sue gare preferite e un gruppo giovane ma ambizioso, Sankt Moritz può trasformarsi ancora una volta nel teatro di un weekend da ricordare.

