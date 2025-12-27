LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: debutta Trocker, i pettorali di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Semmering (Austria), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Sulle nevi austriache è in programma l’ultimo appuntamento del 2025 con una tappa dedicata alle specialità tecniche, prima oggi il gigante e poi domani lo slalom. Si preannuncia grande spettacolo e in casa Italia c’è grande attesa per la prova di Sofia Goggia, reduce dal trionfo di St. Moritz e per l’esordio della giovanissima Anna Trocker.

Il quadro delle favorite appare già piuttosto definito dopo le prime gare tra Sölden, Copper Mountain e Mont-Tremblant. I podi finora registrati raccontano una specialità estremamente competitiva, nella quale continuità e capacità di adattamento stanno facendo la differenza più del singolo exploit. Il primo snodo stagionale è stato Sölden, dove a imporsi è stata Julia Scheib, davanti a Paula Moltzan e a Lara Gut-Behrami, che non sarà al via a Semmering per via dell’infortunio che la costringerà a saltare tutta la stagione. A Copper Mountain si è invece affermata con forza Alice Robinson, confermandosi come uno dei riferimenti assoluti del gigante moderno, con Scheib ancora sul podio e Thea Louise Stjernesund a completare la top-3. Il doppio appuntamento di Mont-Tremblant ha poi ulteriormente allargato il ventaglio delle pretendenti: prima la vittoria di Robinson davanti a Zrinka Ljutić e Valérie Grenier, poi il successo di Scheib con Sara Hector seconda e ancora Robinson terza. Ne emerge un quadro chiaro: Scheib e Robinson sono le atlete più costanti, Hector resta una presenza fissa nelle giornate giuste, mentre Ljutić e Grenier hanno dimostrato di poter inserirsi stabilmente nelle zone nobili.

In questo contesto si inserisce la squadra italiana, chiamata a confermare i segnali incoraggianti visti finora e ad allargare il bacino di atlete competitive nella specialità. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha scelto un gruppo che mescola esperienza, affidabilità e grande prospettiva, guidato da una Sofia Goggia reduce dal trionfo in superG a Val d’Isère, risultato che ha restituito ulteriore fiducia anche in ottica gigante. Accanto a lei ci sarà Lara Della Mea, che a Mont-Tremblant ha centrato le prime top-ten in carriera tra le porte larghe, confermando una crescita costante. Asja Zenere rappresenta un’altra carta importante per puntare a un risultato di spessore, mentre Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb completano il blocco delle atlete già rodate nel circuito.

Grande attenzione, però, è rivolta soprattutto alle novità. Dopo quasi due anni di assenza dalla Coppa del Mondo torna Ambra Pomaré, protagonista in Coppa Europa con una vittoria a Zinal e con un recente successo anche in gigante nel circuito continentale, oltre a buoni riscontri in slalom. Debutto stagionale in gigante anche per Alice Pazzaglia, leader della classifica generale di Coppa Europa e già con tre presenze in Coppa del Mondo, tutte però tra i pali stretti. Completa il quadro la giovanissima Anna Trocker, classe 2008, che festeggia i 17 anni con la prima convocazione nel massimo circuito. L’altoatesina, cresciuta nel Seiser Alm e originaria di Fié allo Sciliar, ha abbassato i propri punti FIS attorno a quota 23 grazie a un avvio di stagione di altissimo profilo: esordio brillante in Nor-Am Cup con un quinto e un secondo posto in gigante, prima della vittoria in slalom a Copper Mountain. Segnali importanti che spiegano la scelta di inserirla subito nel gruppo.

