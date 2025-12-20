LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: Paris sfida Odermatt, i pettorali di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. La Saslong di Val Gardena è pronta a mandare in scena il terzo atto di un fine settimana che ha già lasciato il segno nella Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sabato 20 dicembre 2025 va in programma la seconda discesa libera, a due giorni dalla prima e all’indomani di un SuperG sorprendente, confermando ancora una volta come la pista altoatesina sia uno dei teatri più imprevedibili e affascinanti del Circo Bianco.

Il filo conduttore delle prime due gare è stato chiaro: l’Italia è cresciuta, e lo ha fatto in maniera concreta, diffusa e per certi versi inattesa. Giovedì, nella prima discesa, Dominik Paris è tornato sul podio con un terzo posto di spessore, dimostrando di poter competere alla pari con il riferimento assoluto della specialità, Marco Odermatt. Venerdì, nel SuperG, è arrivata un’altra conferma forte con il terzo posto di Giovanni Franzoni, primo podio in carriera, in una gara che ha ribaltato i pronostici e certificato la bontà del lavoro svolto dalla squadra azzurra sulla neve di casa. La Val Gardena, del resto, non è mai una pista banale. La Saslong cambia volto con il passare delle ore, tende a velocizzarsi quando il sole scalda il fondo, e lo ha dimostrato chiaramente proprio il SuperG di venerdì, dove i pettorali più alti hanno potuto sfruttare condizioni in evoluzione. Un fattore che potrebbe tornare determinante anche nella seconda discesa, soprattutto se il meteo confermerà temperature in rialzo e una neve sempre più scorrevole nella parte bassa.

Il grande favorito resta inevitabilmente Marco Odermatt, leader della classifica di discesa e uomo da battere su ogni tracciato. Lo svizzero ha già colpito nella prima libera, facendo la differenza nelle Gobbe del Cammello e mostrando una solidità tecnica impressionante. Tuttavia, quanto visto nelle ultime 48 ore suggerisce che nulla sia scontato: Von Allmen, Paris, ma anche outsider capaci di inserirsi con numeri alti, potrebbero approfittare di una Saslong sempre più veloce per sparigliare le carte. In casa Italia, le indicazioni sono incoraggianti sotto molti aspetti. Paris ha confermato di essere competitivo nella parte alta e di poter lottare per il bersaglio grosso, mentre Franzoni ha mostrato una maturità sorprendente, soprattutto nei tratti più tecnici. Bene anche Florian Schieder, Mattia Casse e Christof Innerhofer, protagonisti di prestazioni solide che testimoniano una crescita collettiva, non limitata al singolo risultato e che oggi proveranno a confermarsi su alti livelli. L’unica vera nota stonata del weekend riguarda Nicolò Molteni, vittima di una brutta caduta nella discesa di giovedì. L’infortunio serio subito dall’azzurro ha purtroppo posto fine anzitempo alla sua stagione, privando la squadra di un elemento che stava cercando continuità proprio su una pista storicamente favorevole agli italiani. Un’assenza pesante dal punto di vista umano e sportivo, che ha inevitabilmente colpito l’intero gruppo.

Alle spalle di Marco Odermatt, la Val Gardena ha già indicato un gruppo di avversari credibili e in grande fiducia che anche nella seconda discesa potranno inserirsi nella lotta per il podio. Su tutti spicca Franjo von Allmen, protagonista di una prima libera di altissimo livello e capace di ritrovare brillantezza proprio sulla Saslong: lo svizzero ha mostrato grande scorrevolezza e solidità, pagando qualcosa solo nel tratto alto ma confermandosi tra i più efficaci nelle zone chiave. Attenzione poi alla Francia, che ha portato segnali importanti: Nils Allègre è stato vicino al podio sia in discesa sia in SuperG, dimostrando continuità e pulizia di linea, mentre Nils Alphand ha sfiorato addirittura il colpaccio partendo da un numero molto alto, confermando come la pista possa premiare anche chi scende lontano dai pettorali di testa.

In chiave elvetica meritano considerazione anche Alexis Monney, solido e costante nella prima discesa, e Stefan Rogentin, competitivo soprattutto in SuperG e capace di adattarsi bene a una Saslong che tende a velocizzarsi con il passare delle discese. Tra gli austriaci, pur senza acuti clamorosi, Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser restano profili da non sottovalutare per esperienza e capacità di crescere con il procedere del weekend. Infine, quanto visto nel SuperG invita a tenere d’occhio anche chi sa sfruttare al massimo le condizioni che cambiano: la gara di ieri ha dimostrato che la pista può rimescolare le carte, e nomi come Matthieu Bailet o lo stesso Jan Zabystran hanno già confermato come un’interpretazione aggressiva possa fare la differenza. In un contesto così fluido, la seconda discesa promette ancora battaglia vera.

