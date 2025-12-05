LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Ceccon e Quadarella

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Prosegue l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara e con buone possibilità di muovere il medagliere in questa quarta giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali.

Si parte dai 200 misti femminili, dove l’unica azzurra al via sarà Anita Gastaldi, chiamata a una prova tutt’altro che scontata. La sua missione è trovare spazio in una gara che vede in prima fila avversarie di altissimo livello come Ellen Walshe, dominatrice della stagione, insieme a Anastasia Gorbenko, Roos Vanotterdijk e Marrit Steenbergen. Il margine cronometrico delle favorite è consistente, ma nei misti può cambiare tutto: la gestione delle virate e della frazione a dorso inciderà moltissimo, e proprio nella rana, segmento più congeniale all’azzurra, Gastaldi dovrà costruire la sua corsa verso le prime sedici. Da tenere d’occhio anche rivali dirette come Freya Colbert, Hanna Bergman e Tamara Potocka, che non lasceranno spazio a esitazioni.

Subito dopo entreranno in scena i 200 misti maschili, con l’Italia guidata dal suo uomo più atteso: Alberto Razzetti. L’azzurro, stabilmente nel gotha della specialità, parte con un crono d’iscrizione che lo colloca tra i riferimenti della mattinata, alle spalle del solo Duncan Scott. Per Razzetti l’obiettivo principale sarà gestire il primo turno con intelligenza, evitando sprechi e affidandosi alla sua consueta capacità di costruire la gara dal dorso fino allo stile libero, dove spesso riesce a fare la differenza. Accanto a lui ci sarà Christian Mantegazza, classe 2005, che punta a conquistare una semifinale alla sua portata: per riuscirci dovrà essere impeccabile nelle virate e più incisivo nel finale, settore dove ha ancora margine di crescita. Il livello dei rivali — Gonzalez, Saka, Tomac e Zombori — rende il contesto particolarmente insidioso, ma la sensazione è che l’Italia possa portare entrambi in avanti.

Gli 800 stile libero maschili, privi di italiani, offriranno comunque uno dei momenti più attesi della mattinata. Il ruolo di favorito spetta all’ungherese Zalan Sarkany, autore di un brillante 7’29”50, mentre in scia restano avversari temibili come Florian Wellbrock, Lucas Henveaux e Victor Johansson. Occhio anche alla crescita impressionante di Kuzey Tuncelli e alla capacità dell’irlandese Daniel Wiffen di costruire rimonte devastanti negli ultimi 400 metri.

Nel settore femminile sarà invece protagonista il gruppo delle italiane impegnate nei 100 stile libero, una prova velocissima in cui l’Italia schiera un quartetto vario e competitivo. La più accreditata è Sara Curtis, forte di un 52”33 che la porta in prima fila verso le semifinali. Il suo stile di gara — partenza esplosiva, ritmo costante e grande efficienza in vasca corta — la rende una presenza scomoda per tutte. Accanto a lei, Agata Maria Ambler, iscritta in 53”75, costruisce la sua velocità nella seconda parte della gara: un aspetto che, in un turno così denso, può trasformarsi in un punto di forza. Non mancheranno le certezze di Anna Chiara Mascolo, sempre più solida e forte di un’esperienza che spesso pesa nelle ultime bracciate, e il talento purissimo della giovanissima Alessandra Mao, appena quattordici anni, reduce da miglioramenti importanti nei 200 e 400 stile. Per Mao questa batteria rappresenta un test ad altissima quota, utile per capire quanto margine abbia già nello sprint senior. La concorrenza, guidata da una straordinaria Beryl Gastaldello, è impressionante, con avversarie come Steenbergen, Wasick, Freya Anderson, Milou van Wijk, Sara Junevik e Florine Gaspard tutte capaci di generare crono da finale.

Chiusura ad altissima intensità con i 100 stile libero maschili, tra le gare più attese dell’intero Europeo. Il riferimento tecnico sarà il francese Maxime Grousset, unico sotto i 46” nelle liste stagionali, mentre alle sue spalle si preparano a spingere Matthew Richards, Tomas Lukminas e Ksawery Masiuk. L’Italia risponde con un quartetto molto competitivo: Leonardo Deplano, in grado di centrare agevolmente la semifinale; Lorenzo Zazzeri, armato di una virata tornata incisiva; il solido Manuel Frigo, prezioso anche nei finali progressivi; e il giovane Carlos D’Ambrosio, classe 2007, già sorprendente con il suo 46”91. In una gara in cui pochi centesimi possono cambiare tutto, gli azzurri hanno davvero l’occasione di portare più di un nome nelle fasi calde della competizione.

Il pomeriggio offrirà uno dei segmenti più intensi dell’intera rassegna, con una sequenza di finali di altissimo livello e con tanta Italia protagonista: i 100 dorso femminili e maschili, i 200 rana di entrambi i settori, la finale degli 800 stile libero femminili, il 100 farfalla femminile e maschile, oltre alle semifinali dei 200 misti e del 100 stile libero.

