LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Ceccon e Curtis nei 100 dorso! Quadarella sfida Gose negli 800 sl

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Prosegue l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara e con buone possibilità di muovere il medagliere in questa terza giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali.

La terza mattinata degli Europei in vasca corta di Lublino porta subito l’Italia al centro della scena in un programma fitto, dove sprint, semifinali da conquistare e finali già in definizione convivono senza pause. Una sessione che può indirizzare in modo importante le ambizioni azzurre. Si comincia con i 100 farfalla femminili, affidati per l’Italia a Costanza Cocconcelli, al via nella prima batteria forte del suo 57’’52. La bolognese dovrà gestire una qualifica complessa, in un contesto dominato dalla neerlandese Tessa Giele, dalla svedese Louise Hansson e dalla finlandese Laura Lahtinen, tutte capaci di scendere sotto i 56’’. Insidiose anche la belga Roos Vanotterdijk e la danese Martine Damborg. Per entrare tra le migliori sedici servirà un passaggio accurato e senza sbavature.

Il livello sale ancora nei 100 farfalla maschili, dove l’Italia schiera un fronte ampio. Riflettori puntati su Michele Busa, che con il suo 49’’08 può giocarsi un piazzamento d’élite se confermerà la condizione. La concorrenza è di altissimo profilo: il primatista europeo Noe Ponti, l’argento mondiale Maxime Grousset, l’austriaco Simon Bucher, il polacco Ksawery Masiuk. Presenti anche Simone Stefani (49’’28) e Federico Burdisso (51’’20). Per accedere alle semifinali sarà necessario avvicinare il 49’’ secco, probabile confine tra i migliori. Nei 200 rana femminili, privi di italiane, spicca il ruolo di favorita della tedesca Anna Elendt, mentre Vanotterdijk raddoppia l’impegno dopo la farfalla. Occhi puntati anche su Teterevkova e Jefimova, abituali protagoniste della specialità. Le finaliste saranno definite già al mattino.

Scenario opposto nei 200 rana maschili, che coinvolgono due nomi molto attesi: Gabriele Mancini, terzo crono d’iscrizione, e Christian Mantegazza, in crescita. La gara è guidata dal primatista mondiale Caspar Corbeau, inseguito da Carles Coll Marti, Gregory Butler e Arno Kamminga. Mancini può puntare al pomeriggio, mentre per Mantegazza un ingresso in semifinale avrebbe già valore assoluto. Nel 100 dorso femminile la giovane Sara Curtis (57’’17) affronta batterie estremamente selettive, con avversarie di alto rango come Carmen Weiler Sastre, Hansson e Maaike de Waard, tutte sotto i 57’’. Centrare le semifinali richiederà solidità nella gestione dei passaggi. I 100 dorso maschili sono una delle prove simbolo della giornata: tre gli italiani in gara, Lorenzo Mora, Thomas Ceccon e Francesco Lazzari. I primi due, entrambi intorno ai 49’’5, hanno potenziale da podio europeo; per Ceccon è anche l’unica prova individuale del suo Europeo. Da monitorare i francesi Tomac e Ndoye-Brouard, oltre al ceco Knedla. Lazzari può puntare senza timori alle semifinali.

Spazio poi alle 800 stile libero femminili, dove l’Italia ripone grande fiducia in Simona Quadarella (8’09’’39). La romana, forte dell’argento nei 400, dovrà confrontarsi con la tedesca Isabel Gose (oro nei 400), mentre restano nomi solidi Kesely, De Valdes Alvarez e Hovda. Solo otto nuotatrici accederanno alla finale serale. Il programma mattutino si chiude con la 4×50 stile libero mista, staffetta che già in batterie potrebbe dire molto sulla corsa all’oro. L’Italia nuota nel secondo heat, con la possibile formazione titolare composta da Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis, pur con eventuale turnover. Avversari diretti: Olanda, Polonia, Spagna, Danimarca; attenzione alla Svezia, nascosta nel primo heat.

In serata si parte dai 100 misti, donne e uomini, gare fulminee dove i cambi di stile saranno decisivi. A ruota la finale dei 1500 stile maschili, prova lunga che può regalare performance di alto livello in vasca corta. Seguiranno le semifinali dei 200 rana e dei 100 dorso, femminili e maschili, passaggi cruciali per selezionare gli otto finalisti di domani. La serata entrerà poi nel vivo con le finali dei 200 stile libero, prima le donne, poi gli uomini, due gare che storicamente producono spettacolo.

Chiusura dedicata alle semifinali dei 100 farfalla e, soprattutto, alla finalissima della 4×50 stile libero mixed, ultimo atto della giornata: una staffetta velocissima in cui ogni cambio può ribaltare tutto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizia alle 10.00 con la prima sessione dedicata alle batterie e dalle 19.00 è in programma la terza sessione di finali e semifinali. Buon divertimento!