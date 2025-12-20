Live Rugby
LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena l’atteso derby tricolore
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Benetton Treviso-Zebre Parma, gara valida per la settima giornata della United Rugby Championship 2025/2026. Derby tutto italiano tra le due compagini che cercano di restare aggrappate al treno playoff. Post season che dista 5 punti per gli emiliani, e 6 per i veneti. Scontro diretto che proietterà una delle due compagini all’undicesimo posto del round robin.
Tantissimi gli azzurri in campo, con il CT della nazionale italiana spettatore interessatissimo in vista del prossimo ed imminente Sei Nazioni 2026. Formazioni ben collaudate in questo intenso derby, con ben 23 giocatori italiani starting XV e panchina che si fronteggeranno dinanzi al pubblico di Monigo. Primo atto tra veneti ed emiliani che promette scintille e che porterà in dote alla formazione vincente punti di capitale in portanza per proseguire il cammino nella competizione.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BENETTON
15 Matt Gallagher
14 Paolo Odogwu
13 Tommaso Menoncello
12 Leonardo Marin
11 Ignacio Mendy
10 Jacob Umaga
9 Alessandro Garbisi
8 Soltala Fa’aso’o
7 Michele Lamaro (C)
6 Manuel Zuliani
5 Federico Ruzza
4 Riccardo Favretto
3 Simone Ferrari
2 Bautista Bernasconi
1 Thomas Gallo
A disposizione:
16 Nicholas Gasperini
17 Mirco Spagnolo
18 Tiziano Pasquali
19 Giulio Marini
20 Lorenzo Cannone
21 Louis Werchon
22 Tomas Albornoz
23 Malakai Fekitoa
ZEBRE
15 Giovanni Montemauri
14 Giulio Bertaccini
13 Marco Zanon
12 Damiano Mazza
11 Simone Gesi
10 Giacomo Da Re
9 Alessandro Fusco
8 David Odiase
7 Samuele Locatelli
6 Bautista Stavile
5 Leonard Krumov (C)
4 Giacomo Ferrari
3 Juan Pitinari
2 Tommaso Di Bartolomeo
1 Muhamed Hasa
A disposizione:
16 Giampietro Ribaldi
17 Paolo Buonfiglio
18 Matteo Nocera
19 Alessandro Ortombina
20 Matteo Canali
21 Thomas Dominguez
22 Malik Faissal
23 Giovanni Licata
La sfida tra Benetton Treviso e Zebre Parma, valida per la settima giornata della United Rugby Championship 2025/2026, inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento a tutti!