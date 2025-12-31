Atletica, il 2026 sarà l’anno degli Europei. L’Italia vuole confermare il ruolo di nazione egemone

Gli Europei di Roma 2024 hanno segnato il punto più alto dell’atletica italiana moderna: un medagliere vinto, una presenza capillare sul podio e la sensazione netta di una Nazionale diventata riferimento continentale. A Birmingham 2026 il contesto sarà diverso, ma l’obiettivo resta lo stesso: confermarsi al vertice, ripartendo da chi due anni fa fu protagonista e inserendo nuove energie. Il quadro, però, non è uniforme: il settore maschile vive più incognite, quello femminile offre maggiori certezze.

Il reparto che desta più interrogativi è la velocità maschile. A Roma l’Italia costruì gran parte del proprio bottino grazie alle staffette, mentre il simbolo dei 100 metri fu Marcell Jacobs. Oggi, però, il futuro del campione olimpico è incerto: la mancanza di continuità negli allenamenti e i dubbi sul prosieguo della carriera rendono difficile immaginarlo protagonista a Birmingham. Anche Filippo Tortu, argento nei 200 a Roma, arriva da due stagioni opache, senza riuscire a incidere né individualmente né nelle staffette. La speranza azzurra è legata ai rientri di uomini chiave come Chituru Ali, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e al ritorno su buoni livelli di Fausto Desalu, fondamentali per ridare solidità alle 4×100 che a Roma furono dominanti. Tra i giovani, il nome nuovo è Diego Nappi, vincente a livello giovanile ma ancora tutto da testare nel confronto senior.

Nel mezzofondo maschile, l’Italia può realisticamente difendere quanto conquistato a Roma fino ai 1500 metri. Pietro Arese resta una carta credibile da finale e da podio. Oltre, il panorama si assottiglia: sulle distanze lunghe la pista offre meno garanzie, mentre in maratona molto dipenderà dalla scelta di Iliass Aouani di puntare con continuità sulla distanza.

Nei salti, invece, l’Italia può presentarsi a Birmingham con ambizioni importanti. Nel triplo, Andy Díaz, bronzo olimpico e campione del mondo indoor, resta l’uomo da battere se riuscirà a risolvere i problemi di pubalgia. Accanto a lui c’è Andrea Dallavalle, argento mondiale a Tokyo e atleta che a Roma fu tra i protagonisti. Nel lungo maschile, Mattia Furlani, campione del mondo e medagliato europeo, rappresenta una delle certezze assolute del medagliere azzurro. Nell’alto si attendono segnali forti da Matteo Sioli, mentre il grande punto interrogativo resta Gianmarco Tamberi: se tornerà competitivo, potrà ancora essere uomo da medaglia. Alle sue spalle, Marco Fassinotti e Stefano Sottile restano outsider credibili. Tra i lanci, il peso è una sicurezza: Leonardo Fabbri, campione europeo a Roma, e Zane Weir possono entrambi confermarsi sul podio.

Il settore femminile appare più strutturato e con meno incognite. A Roma 2024 l’Italia costruì una parte consistente del successo proprio grazie alle donne, e molte protagoniste possono ripetersi nel 2026. In velocità, l’astro nascente è Kelly Doualla, ma a Birmingham avrà appena 16 anni: difficile pensare a un ruolo individuale di primo piano, più realistico un inserimento graduale in staffetta. Le certezze arrivano però dal gruppo senior, guidato da Zaynab Dosso, già medagliata a Roma e concreta candidata al podio nei 100 metri. Attenzione anche a Elisa Valensin, in forte crescita.

Nel mezzofondo, l’Italia può ripartire da una stella conclamata come Nadia Battocletti, protagonista assoluta a Roma e favorita anche a Birmingham nelle distanze lunghe. Sui due giri crescono Eloisa Coiro ed Elena Bellò, mentre nei 1500 Zenoni può puntare a una finale di alto livello. Nei salti, Larissa Iapichino cerca il riscatto dopo il flop mondiale e resta una delle atlete più attese, mentre nel triplo cresce Erika Saraceni, sempre più vicina alle migliori d’Europa. Nell’asta, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo inseguono la definitiva consacrazione. Nei lanci, la carta più solida resta Sara Fantini, già da podio continentale. Capitolo ostacoli: Lorenzo Simonelli al maschile e il gruppo femminile dei 400 ostacoli garantiscono profondità e possibilità di medaglia.