A che ora Scandicci-Zhetysu oggi, Mondiale per club volley femminile: programma, tv, streaming

Oggi martedì 9 dicembre (ore 21.00) si gioca Scandicci-Zhetsyu, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. La formazione toscana incomincerà la propria avventura a San Paolo (Brasile): prima partecipazione della storia alla rassegna iridata per la Savino Del Bene, che si è meritata il diritto di partecipare all’evento in terra sudamericana grazie al secondo posto conseguito nell’ultima Champions League, dove perse la finale contro Conegliano.

Le ragazze di coach Marco Gaspari sono state inserite nel gruppo A e se la dovranno vedere contro la poco quotata compagine kazaka, partendo con tutti i favori del pronostico: si preannuncia un esordio agevole per la seconda forza della Serie A1, che ha tutte le carte in regola per contendere il titolo proprio a Conegliano. A trascinare Scandicci saranno in particolar modo l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti (con Franklin a disposizione), le centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Zhetsyu, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SCANDICCI-ZHETSYU MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Martedì 9 dicembre

Ore 21.00 Savino Del Bene Scandicci vs Zhetsyu VC – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA SCANDICCI-ZHETSYU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.