A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante dell’Alta Badia 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nel gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con cinque atleti. L’altoatesino proverà a ripetere le buone prestazioni offerte tra le porte larghe negli ultimi mesi, dove è cresciuto in maniera sensibile ed è arrivato a giocarsela con i migliori per i piazzamenti che contano: ottavo a Soelden, quinto a Copper Mountain, secondo a Beaver Creek, ottavo in Val d’Isere.

L’azzurro scatterà con il pettorale numero 8 e dovrà sfruttare questa situazione per inseguire il risultato di lusso, anche per migliorare il proprio piazzamento nella WCSL List e sperare di entrare nel primo sottogruppo di merito. Si spera in un guizzo da parte di Luca De Aliprandini (numero 17) e Filippo Della Vite (27), mentre Giovanni Borsotti non sarà della partita a causa di un problema a un adduttore. Vedremo all’opera anche Stefano Pizzato, Tobias Kastlunger e Simon Talacci.

L’appuntamento è per domenica 21 dicembre: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30. Il programma della prima manche prevede che gli atleti con pettorale tra 1 e 15 partano intervallati di 1’45”, l’intervallo scenderà a 1’30” tra il 16 e il 30, poi a 50” dopo il numero 31. Previsti dei break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30, 50.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari degli italiani, il palinsesto tv e streaming, la startlist del gigante maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; prevista la diretta streaming su Eurosport 1, Rai Play, Discovery+, DAZN. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTONO VINATZER E GLI ITALIANI NEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA

Alex Vinatzer (pettorale numero 8): ore 10.12 e 15 secondi.

Luca De Aliprandini (pettorale numero 17): ore 10.27.

Filippo Della Vite (pettorale numero 27): ore 10.53.

Stefano Pizzato (pettorale numero 57): ore 11.22.

Tobias Kastlunger (pettorale numero 59): ore 11.24.

Simon Talacci (pettorale numero 62): ore 11.27.

CALENDARIO GIGANTE MASCHILE ALTA BADIA

Domenica 21 dicembre

Ore 10.00 Gigante maschile in Alta Badia, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Gigante maschile in Alta Badia, seconda manche – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA GIGANTE ALTA BADIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE MASCHILE ALTA BADIA

1 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

3 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

5 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

9 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

10 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

11 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

12 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

13 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

14 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

15 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

17 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

18 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

19 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

21 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer

22 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

25 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

26 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

27 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

28 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

29 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

30 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

31 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

33 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

34 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

35 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

36 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic

37 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

38 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

39 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 AIN Rossignol

40 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

41 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol

42 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

43 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

44 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

45 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

46 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

47 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

48 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

49 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer

50 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

51 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

52 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

53 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

54 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

55 6294496 PIZZATO Stefano 2003 ITA Rossignol

56 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

57 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

58 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

59 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

60 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 AIN Atomic

61 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

62 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

63 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

64 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

65 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

66 203114 AMMAN Hannes 2002 GER Rossignol

67 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR Rossignol

68 6533587 SWEENEY Nolan 2004 USA Salomon

69 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic