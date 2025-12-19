A che ora partono Paris e gli azzurri nella discesa di Val Gardena 2025: programma esatto, n. di pettorale, tv

Saranno ben otto gli azzurri al via della seconda discesa libera maschile della Val Gardena (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 20 dicembre, l’azione scatterà alle ore 11.45 e saranno 65 gli atleti in gara, con 18 Paesi rappresentati.

Salvo ritardi o interruzioni, Mattia Casse partirà col 4 alle 11.51.30, Dominik Paris col 12 alle 12.12.20, Florian Schieder col 16 alle 12.22.35, Giovanni Franzoni col 22 alle 12.35.05, Christof Innerhofer col 27 alle 12.46.00, Benjamin Jacques Alliod col 40 alle 13.06.00, Max Perathoner col 54 alle 13.23.30 e Marco Abbruzzese col 61 alle 13.33.10.

Per la seconda discesa libera maschile in Val Gardena (Italia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Sabato 20 dicembre

Ore 11.45 Seconda discesa libera maschile in Val Gardena (Italia) – Diretta tv su Rai 2 HD

1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

4 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

5 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

7 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

9 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

11 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

15 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

17 53975 HEMETSBERGER Daniel1991 AUT Fischer

18 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

19 104537 ALEXANDER Cameron1997 CAN Rossignol

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth1994 NOR Atomic

21 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

22 6293831 FRANZONI Giovanni Rossignol 2001 ITA

23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

24 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

25 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

26 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

27 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

28 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

29 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

30 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

31 53817 FRANZ Max 1989 AUT Van deer

32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

33 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

37 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

40 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

41 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

43 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

44 561255 CATER Martin 1992 SLO

45 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

46 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

47 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

48 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

50 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

51 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

52 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

54 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

55 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

56 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

57 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

58 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

59 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol

60 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

61 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

62 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

63 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

64 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head