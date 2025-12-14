A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG St. Moritz e slalom Val d’Isere, tv, streaming

Ci attende una giornata davvero intensa e assolutamente da non perdere per quanto riguarda il Circo Bianco. Oggi, infatti, domenica 14 dicembre, ci aspettano due gare di grande importanza e interesse, stiamo parlando dello slalom maschile che si disputerà in Val d’Isere (Francia), mentre il comparto femminile sarà di nuovo impegnato a Sankt Moritz (Svizzera) per il superG.

Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà con lo slalom maschile della Val d’Isere. Sulla pista denominata “La face de Bellevarde” vivremo la prima manche che scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda che andrà a decidere il podio prenderà il via alle ore 13.00. Spostandoci, invece, a St. Moritz, sarà tempo del superG che, alle ore 10.45, andrà a fare calare il sipario sul fine settimana sulle nevi svizzere, dopo le due discese già disputate.

Dopo quanto visto nella giornata di ieri l’attesa sarà enorme, soprattutto pensando al comparto femminile. Sofia Goggia cercherà il successo nell’ultima prova veloce di questo fine settimana sulle nevi svizzere, ma la rivali, come si è visto, non mancheranno. Tra gli uomini, invece, sarà caccia al successo tra i pali stretti sulle nevi della Val d’Isere con, anche in questo caso, una vasta serie di atleti pronti a puntare a successo e podio.

Come seguire gli eventi in tv? Lo slalom maschile si potrà seguire in diretta tv nella seguente maniera: la prima manche sarà visibile su Rai2, mentre la seconda sarà disponibile su RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre). Il superG femminile, invece, sarà su Rai2. Entrambe le gare si potranno seguire anche in streaming su Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Domenica 14 novembre

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Val d’Isere

Ore 10.45 superG femminile St. Moritz

Ore 13.00 seconda manche slalom maschile Val d’Isere

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Rai2 per la prima manche dello slalom e il superG femminile. La seconda manche dello slalom, invece, sarà su RaiSportHD (227 di Sky e 8 dgt)

Diretta streaming: Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN

Diretta Live Testuale: OA Sport

LA STARTLIST DELLA PRIMA MANCHE DELLO SLALOM

1 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

3 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

4 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

5 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

8 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

9 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

11 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

12 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

13 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

15 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

16 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

17 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

18 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

19 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

20 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

21 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

22 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

23 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

24 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

25 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

26 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

27 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

28 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

29 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

30 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

31 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

32 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

33 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

34 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

35 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

36 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

37 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

38 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

40 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

41 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

42 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN

43 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

44 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

45 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

46 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

47 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer

48 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

49 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

50 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

51 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer

52 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

53 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol

54 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

55 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

56 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

57 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer

58 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

59 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

60 6533906 BUZEK Stanley 2005 USA Dynastar

61 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar

63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

64 6533260 PALMQUIST Camden 2003 USA Voelkl

65 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

66 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

67 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

68 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

69 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

LA STARTLIST DEL SUPERG DI ST. MORITZ

1 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

2 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

4 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

7 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

9 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

10 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

11 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

12 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

16 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

17 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

18 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

19 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

20 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

21 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

22 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

23 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

25 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

26 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

27 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

28 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

29 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

30 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

31 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

32 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

34 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

35 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

36 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

37 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

38 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

39 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

40 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

41 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

42 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

43 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

44 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

45 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

46 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

47 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

48 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

49 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

50 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

51 516855 WILLI Alina 2006 SUI Head

52 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

53 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

54 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

55 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

56 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

57 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

58 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Hea