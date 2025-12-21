Coppa del Mondo
A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, tv, streaming
La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad offrire una domenica di grande spettacolo: emozionanti battaglie sul filo dei centesimi sono pronte a far trepidare tutti gli appassionati. In programma, in due località storiche del Circo Bianco, altrettante gare importanti: gli uomini gareggiano in Alta Badia per il tradizionale slalom gigante prenatalizio, orario di inizio delle due manche alle 10 e alle 13:30, le donne si misurano in Val d’Isère con il SuperG, partenza in programma alle 11:00, prova che conclude il fine settimana dedicato alle discipline veloci.
Il tradizionale tracciato della Gran Risa ospita il quinto appuntamento stagionale dedicato agli specialisti dei pali larghi. Marco Odermatt, dopo aver raccolto un successo e due secondi posti nel trittico gardenese, punta il mirino sulla terza affermazione stagionale in gigante per legittimare ulteriormente l’abissale vantaggio sui diretti rivali.
La concorrenza è però agguerrita: sono in tanti a poter aspirare ad una gara di vertice, a partire dall’austriaco Brennsteiner e dallo svizzero Meillard, entrambi già vincitori in stagione. In casa Italia occhi puntati su Alex Vinatzer che, dopo il podio di Beaver, ha bisogno di due manche ad alto livello per poter puntare in alto e dare continuità all’ottimo trend registrato dalla squadra italiana negli ultimi giorni.
In campo femminile l’immediato riscatto rappresenta l’obiettivo di Sofia Goggia che nella discesa di ieri ha pagato a carissimo prezzo un errore che le ha impedito di vincere una gara nella quale stava letteralmente dominando. L’azzurra rientra tra le favorite per la vittoria sulla storica Oreiller-Killy, insieme alla statunitense Vonn, alla tedesca Aicher e alla neozelandese Robinson, quest’ultima attesa alla prova del nove dopo l’affermazione di Saint-Moritz.
Come seguire gli eventi? Rai 2 trasmetterà in diretta lo slalom gigante dell’Alta Badia e il SuperG femminile di Val d’Isère. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare.
SCI ALPINO OGGI IN TV
Domenica 21 dicembre
Ore 10:00 prima manche slalom gigante Alta Badia-Diretta tv su Rai 2
Ore 11:00 SuperG femminile a Val d’Isere (Francia) – Diretta tv su Rai 2
Ore 13:30 discesa libera maschile in Val Gardena– Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SLALOM GIGANTE MASCHILE ALTA BADIA
1 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
3 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
5 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
9 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
10 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
11 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
12 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
13 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
14 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
15 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
17 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
18 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
19 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
21 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer
22 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
24 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
25 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
26 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
27 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
28 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
29 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
30 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
31 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar
32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
33 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
34 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
35 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
36 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic
37 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
38 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli
39 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 AIN Rossignol
40 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
41 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol
42 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
43 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
44 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol
45 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
46 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
47 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
48 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
49 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer
50 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl
51 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
52 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer
53 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head
54 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon
55 6294496 PIZZATO Stefano 2003 ITA Rossignol
56 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol
57 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
58 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli
59 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon
60 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 AIN Atomic
61 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl
62 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol
63 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
64 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl
65 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic
66 203114 AMMAN Hannes 2002 GER Rossignol
67 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR Rossignol
68 6533587 SWEENEY Nolan 2004 USA Salomon
69 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
STARTLIST SUPERG FEMMINILE VAL D’ISÈRE
1 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
2 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
3 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
4 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
5 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
7 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
11 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
13 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
14 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
16 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
17 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
18 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
19 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
20 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
21 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
22 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
24 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
26 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
27 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
28 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
29 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
30 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
31 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
32 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
33 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
35 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
36 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
37 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
38 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
39 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
40 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
41 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
42 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon
43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
44 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
45 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
46 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
47 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
48 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
49 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
50 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
51 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
52 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
53 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU