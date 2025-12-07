Quando lo sci alpino oggi in tv: orari giganti Tremblant e Beaver Creek, startlist, streaming

Oggi, domenica 7 dicembre, la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 catalizzerà l’attenzione degli appassionati. Donne e uomini saranno impegnate a Tremblant (Canada) e a Beaver Creek (USA) in due giganti che promettono di essere assai spettacolari, prestando attenzione alle variabili meteorologiche, che potrebbero andare a incidere sullo svolgimento delle gare.

Sulla Flying Mile seconda prova tra le porte larghe consecutiva a livello femminile, dopo quanto accaduto ieri. Una sorta di secondo tempo in cui la neozelandese Alice Robinson vorrà ribadire il concetto sulla sua superiorità in questa specialità. Dopo aver vinto a Copper Mountain e appunto sulle nevi canadesi 24 ore fa, Robinson ha nel mirino il tris.

In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia. Visti gli infortuni di Federica Brignone e Marta Bassino, è lei attualmente la più accreditata tra le fila nostrana. Goggia è parsa in crescita e, dopo l’uscita all’esordio di Soelden e il 17simo posto di Copper, è arrivato un ottavo posto che dà morale. Si spera in una replica in Lara Della Mea, bravissima nella seconda manche del primo gigante in Canada col primo tempo della run-2 e nona al termine. Al cancelletto di partenza anche Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb.

Sulla Birds of Prey, lo svizzero Marco Odermatt vorrà riprendere il feeling in questa specialità. Da capire quale impatto ci possa essere stato sull’elvetico, protagonista anche della velocità sulle nevi statunitensi, citando l’affermazione in superG. C’è da assorbire anche l’uscita di scena nel gigante di Copper Mountain. Sulla West Encore l’austriaco Stefan Brennsteiner aveva colto il primo successo in carriera in Coppa del Mondo, a precedere il norvegese Henrik Kristoffersen e il croato Filip Zubcic. Tra le fila nostrane Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini sono gli atleti più accreditati.

I due giganti di Tremblant (Canada) e di Beaver Creek (USA), di scena quest’oggi (domenica 7 dicembre), godranno della seguente copertura televisiva: RaiSport HD (prima manche gigante femminile a Tremblant; prima manche gigante maschile a Beaver Creek; dalle 21:10 seconda manche gigante maschile a Beaver Creek; dalle 22:10 la differita della seconda manche del gigante femminile a Tremblant). La trasmissione streaming sarà su RaiPlay (prima manche gigante femminile a Tremblant; prima manche gigante maschile a Beaver Creek), RaiPlay Sport 1 (seconda manche gigante maschile a Beaver Creek), RaiPlay Sport 2 (seconda manche del gigante femminile a Tremblant). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare.

