A che ora gli sport invernali oggi: orari 19 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi, venerdì 19 dicembre, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul superG in Val Gardena. Dominik Paris, dopo aver ottenuto il terzo posto nella discesa di ieri, va in cerca di una replica sulla Saslong. Compagine tricolore che, sulla base anche della gara di ieri, si augura di avere un contributo altrettanto convincente da parte di Mattia Casse, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Benjamin Jacques Alliod.

Assisteremo poi anche alla 10 km Sprint della tappa francese della Coppa del Mondo di biathlon ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia). Incamerato il podio di ieri con Dorothea Wierer nel medesimo format di gara al femminile, ci si proietta alla prova maschile in cui Tommaso Giacomel vorrà replicare lo stesso riscontro di Hochfilzen. Questo e molto altro da seguire…

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 19 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 19 dicembre

09.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Sigulda (Lettonia): gara-1 uomini – Diretta streaming sul canale Youtube IBSF Bobsleigh & Skeleton.

09.30 Sci alpino, Coppa Europa a Obereggen: prima manche slalom uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Sci alpino, Coppa Europa a Valle Aurina: prima manche slalom femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): 5 km Mass Start di sci di fondo donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

10.30 Biathlon, IBU Cup a Lenzerheide (Svizzera): Sprint femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val d’Isere (Francia): seconda prova cronometrata di discesa donne – Nessuna copertura tv/streaming.

10.50 Skicross, Coppa del Mondo a San Candido: qualificazioni uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): 10 km Mass Start di sci di fondo uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val Gardena: superG uomini – Diretta tv su Rai 2 HD fino alle 13.00; dalle 13.00 in tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

11.55 Skicross, Coppa del Mondo a San Candido: qualificazioni donne – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Sci alpino, Coppa Europa a Obereggen: seconda manche slalom uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): salto con gli sci HS98 donne – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

13.00 Sci alpino, Coppa Europa a Valle Aurina: seconda manche slalom femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Sigulda (Lettonia): gara-2 donne – Diretta streaming sul canale Youtube IBSF Bobsleigh & Skeleton.

13.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): salto con gli sci HS98 uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

14.10 Biathlon, IBU Cup a Lenzerheide (Svizzera): Sprint maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo ad Annecy-Le Grand Bornard (Francia): 10 km Sprint uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Engelberg (Svizzera): qualificazioni HS140 uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

20.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Copper (USA): Halfpipe uomini/donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su Discovery+.

21.00 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-1 doppio uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

21.50 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-1 doppio donne – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

22.45 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placis (USA): run-2 doppio uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

23.25 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-2 doppio donne – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

00.30 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-1 singolo donne – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

02.05 Slittino, Coppa del Mondo a Lake Placid (USA): run-2 singolo donne – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.