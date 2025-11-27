Sport in tv oggi (giovedì 27 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 27 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Coppa del Mondo, il curling con gli Europei, il calcio con l’Europa League e la Conference League, e tanto altro ancora.

Saranno nel complesso nove gli italiani al via del superG di Copper Mountain: Guglielmo Bosca partirà col 6, Mattia Casse col 14, Dominik Paris col 15, Giovanni Franzoni col 19, Christof Innerhofer col 31, Marco Abbruzzese col 41, Benjamin Jacques Alliod col 47, Florian Schieder col 53 e Nicolò Molteni col 57.

Saranno al cancelletto di partenza 70 atleti in rappresentanza di 19 Paesi: salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà alle 19.10, Mattia Casse alle 19.26, Dominik Paris alle 19.28, Giovanni Franzoni alle 19.38, Christof Innerhofer alle 20.04, Marco Abbruzzese alle 20.20, Benjamin Jacques Alliod alle 20.28, Florian Schieder alle 20.36, e Nicolò Molteni alle 20.41.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 27 novembre

8.00 Curling femminile, Europei: Italia-Cechia – Rai Play Sport 1, The Curling Channel

8.00 Curling femminile, Europei: Scozia-Germania, Turchia-Lituania, Svizzera-Norvegia Svezia-Danimarca – The Curling Channel

11.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Gruppo A, Polonia-Marocco – FIFA+

13.00 Curling, Europei: Italia-Scozia – Rai Play Sport 1, The Curling Channel, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Curling, Europei: Cechia-Danimarca, Austria-Svezia, Germania-Polonia, Svizzera-Norvegia – The Curling Channel

13.30 Calcio, Mondiali Under 17: finale 3° posto, Italia-Brasile – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+

13.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Gruppo A, Argentina-Filippine – FIFA+

17.00 Calcio, Mondiali Under 17: finale 1° posto, Austria-Portogallo – FIFA+

18.00 Curling femminile, Europei: semifinali – The Curling Channel, una delle due anche su Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

18.00 Basket femminile, EuroCup: Sepsi-Sesto S. Giovannni – YouTube FIBA

18.00 Pallamano femminile, Mondiali: Angola-Kazakistan, Brasile-Cuba, Romania-Croazia, Svizzera-Iran – Nessuna copertura tv/streaming

18.30 Volley femminile, CEV Cup: Vasas Obuda-Chieri – EuroVolley TV

18.45 Calcio, Europa League/Conference League: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW, Sky Go

18.45 Calcio, Europa League: Roma-Midtjylland – Sky Sport Uno , Sky Sport 4k, Sky Sport 252, NOW, Sky Go

18.45 Calcio, Europa League: Aston Villa-Young Boys – Sky Sport Max, Sky Sport 253 in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Calcio, Europa League: Viktoria Plzen-Friburgo – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, NOW, Sky Go

18.45 Calcio, Europa League: Porto-Nizza – Sky Sport 255, NOW, Sky Go

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: SuperG maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

20.00 Volley femminile, Champions League: Scandicci-Alba Blaj – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN

20.00 Basket, Qualificazioni Mondiali basket 2027: Italia-Islanda – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN

20.30 Basket femminile, EuroCup: Sassari-Brno – YouTube FIBA

20.30 Pallamano femminile, Mondiali: Danimarca-Giappone, Norvegia-Corea del Sud, Svezia-Cechia, Ungheria-Senegal – Nessuna copertura tv/streaming

21.00 Calcio, Europa League/Conference League: Diretta Gol – Sky Sport Max, Sky Sport 251, NOW, Sky Go

21.00 Calcio, Europa League: Bologna-Salisburgo – Sky Sport Uno , Sky Sport 4k, Sky Sport 252, NOW, Sky Go

21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina-AEK Atene – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, NOW, Sky Go

21.00 Calcio, Europa League: Nottingham Forest-Malmo – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, NOW, Sky Go

21.00 Calcio, Europa League: Maccabi Tel Aviv-Lione – Sky Sport 255, NOW, Sky Go

21.00 Calcio, Europa League: Rangers-Braga – TV8 HD, Sky Sport 256, tv8.it, NOW, Sky Go