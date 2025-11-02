Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 2 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 2 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il calcio femminile con i Mondiali U17 e la Serie A, l’atletica con la maratona di New York, e tanto altro ancora.
Nei quarti di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio femminile, manifestazione in corso in Marocco, l’ultimo match previsto quest’oggi opporrà l’Italia al Messico nella sfida che mette in palio un posto per il penultimo atto. L’incontro andrà in scena alle ore 20.00 allo Stadio Olimpico di Rabat.
Jannik Sinner scenderà in campo nella finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi: il tennista italiano, accreditato della seconda testa di serie, giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del seeding. La sfida sarà la seconda sul Court Central, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 15.00.
Italia-Messico oggi, Mondiali calcio femminile U17: orario, tv, programma, streaming
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 2 novembre
6.00 Tennis, WTA 250 Jiujiang: finali singolare e doppio – 8.30 SuperTennis HD, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW
6.30 Tennis, WTA 250 Hong Kong: finali singolare e doppio – 9.00 Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW
9.30 Tennis, ATP 250 Atene: qualificazioni e 1° turno, singolare e doppio – 17.00 Tennis TV
12.30 Calcio, Serie A: Verona-Inter – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Inter – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play
12.30 Tennis, ATP 250 Metz: qualificazioni e 1° turno, singolare e doppio (2° match dalle 12.00 Passaro-Added) – 15.00 Tennis TV
12.30 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi: finali singolare e doppio (2° match dalle 12.30 non prima delle 15.00 Sinner-Auger-Aliassime) – 15.00 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV, differita Sinner-Auger-Aliassime 17.00 TV8 HD, tv8.it
13.00 Tennis, WTA Finals Riyadh: fase a gironi singolare e doppio (2° match dalle 13.00 non prima delle 15.00 Paolini-Sabalenka) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW
13.30 Tennis, WTA 250 Chennai: finali singolare e doppio – 13.30 Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW
14.35 Atletica, Maratona New York: gara femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Lecce – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Torino-Pisa – DAZN, DAZN 2
15.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Ternana – DAZN
15.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Monviso – VBTV, DAZN
15.05 Atletica, Maratona New York: gara maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
16.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Scandicci – VBTV, DAZN
16.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Derthona – flima.tv
16.00 Basket, Serie A: Cantù-Cremona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
16.30 Basket, Serie A: Venezia-Varese – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Trapani-Brescia – LBA TV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Perugia – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: San Giovanni in Marignano-Cuneo – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Macerata – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Chieri – VBTV
17.00 Volley, SuperLega: Padova-Grottazzolina – VBTV
17.30 Pattinaggio artistico, Skate Canada: libero maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
18.00 Calcio, Serie A: Parma-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Fiorentina – DAZN
18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Roseto – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Sesto San Giovanni – flima.tv
18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Cisterna – VBTV
18.00 Volley, SuperLega: Modena-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Milano – LBA TV
19.00 Basket, Serie A: Tortona-Napoli – LBA TV
19.00 Volley, SuperLega: Verona-Trentino – DAZN, VBTV
19.30 Volley, SuperLega: Milano-Monza – DAZN, VBTV
19.40 Pattinaggio artistico, Skate Canada: danza sul ghiaccio – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
20.00 Calcio femminile, Mondiali U17: quarti, Italia-Messico – Rai Play Sport 1, differita 23.20 Rai Sport HD
20.45 Calcio, Serie A: Milan-Roma – DAZN, DAZN 1
LA DIRETTA LIVE DELLA MARATONA DI NEW YORK DALLE 14.35
LA DIRETTA LIVE DI MILANO-MONVISO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.00
LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SABALENKA DALLE 15.00
LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME DALLE 15.00
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-MESSICO U17 DI CALCIO FEMMINILE DALLE 20.00