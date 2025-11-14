Sinner-Shelton oggi, ATP Finals 2025: orario, tv, programma in chiaro, streaming

Oggi, venerdì 14 novembre, per l’ultima giornata del Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, si affronteranno alla Inalpi Arena di Torino l’azzurro Jannik Sinner, già certo del primo posto, e lo statunitense Ben Shelton, già eliminato.

Il match sarà il secondo di giornata, con il programma che si aprirà alle ore 11.30, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 14.00: negli otto precedenti sul circuito maggiore, Sinner è in vantaggio per 7-1, con una striscia aperta di 7 successi e 17 set vinti consecutivamente.

La diretta tv di Sinner-Shelton, incontro delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, sarà fruibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match dell’italiano sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Venerdì 14 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna)-Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia)

Non prima delle 14.00

Jannik Sinner (Italia)-Ben Shelton (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.