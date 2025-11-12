Shelton-Auger-Aliassime oggi in tv, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming

È il momento di vivere la quarta giornata di gare alle ATP Finals di Torino. Il calendario della manifestazione propone i match valevoli per il secondo turno del girone dedicato a Bjorn Borg. Nel secondo incontro in programma, in quello che rappresenta un autentico spareggio tra due giocatori sconfitti al debutto, lo statunitense Ben Shelton affronta il canadese Felix Auger-Aliassime.

L’incrocio odierno rappresenta per i due contendenti l’ultima chiamata per poter alimentare le residue possibilità di ottenere la qualificazione alle semifinali. Nell’incontro perso contro Zverev il giocatore americano ha pagato dazio ai troppi errori commessi in risposta, fondamentale nel quale ha patito la differenza di diciassette punti registrata alla fine dell’incontro.

Il numero otto ATP, dal suo canto, ha ribadito, ancora una volta, di potersela giocare alla pari con i più forti nel tiratissimo primo set perso in volata contro Jannik Sinner. Aliassime è crollato poi alla distanza, penalizzato dal problema fisico accusato sul finire della frazione inaugurale. Il canadese conduce 1-0 nel bilancio dei precedenti grazie al successo ottenuto nel confronto dei sedicesimi di finale del Roland Garros 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Shelton-Auger-Aliassime, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita, la seconda del programma di giornata, inizierà non prima delle ore 14:00 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (211) per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI

Mercoledì 12 novembre – Round robin-Inalpi Arena

Dalle ore 11.30

Heliovaara (FIN) / Patten (GBR) [2] – Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

Non prima delle 14.00

Shelton (USA) [5] –Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

Non prima delle 18.00

Arevalo (ESA) / Pavic (CRO) [4] – Harrison (USA) / King (USA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

Non prima delle 20.30

Sinner (ITA) [2]– Zverev (GER) [3] – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

PROGRAMMA SHELTON-AUGER-ALIASSIME ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport