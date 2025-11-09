Quando MotoGP e F1 oggi (9 novembre): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8

Oggi domenica 9 novembre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP del Brasile per quanto riguarda la F1 e GP del Portogallo per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Interlagos e di Portimao.

La gara della F1 è prevista alle ore 18.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 14.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e gli appassionati non saranno costretti a fare delle scelte: pomeriggio con le due ruote, poi una bella pausa e finale di giornata con le automobili in terra sudamericana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 9 novembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista le differite per tutti gli eventi su TV8.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 9 novembre

10.40-10.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

12.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

14.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

15.30 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

18.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 21.30, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 21.30, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per la MotoGP.