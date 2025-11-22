LIVE Spagna-Germania, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: tutto facile per Zverev nel singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo singolare che vede di fronte Alexander Zverev e Jaume Munar per quanto riguarda il tie di semifinale tra SPAGNA e GERMANIA di Coppa Davis 2025.

Potrebbe essere già decisiva una vittoria del numero 3 del mondo ai danni del coriaceo iberico, laddove la Germania vincesse il primo singolare. Il pronostico è ovviamente dalla parte dei tedeschi, che sono sopravvissuti a qualsiasi evento e anche a 3 palle match nel tie-break decisivo del doppio decisivo contro la Nazionale argentina ai quarti di finale. Redivivi, cercano l’ingresso in finale contro l’Italia di Volandri!

Zverev ha sciorinato una clamorosa prestazione al servizio contro Fran Cerundolo, vincendo 6-4, 7-6 contro un rivale che mai aveva sconfitto e che gli ha dato pesante filo da torcere soprattutto nel secondo parziale. Da vedere se oggi riuscirà a ripetersi anche contro Munar, che a sorpresa ha battuto Jiri Lehecka nel secondo singolare del quarto di finale contro la Cechia.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del secondo singolare tra Zverev e Munar valido per la sfida di semifinale di Coppa Davis 2025 tra SPAGNA e GERMANIA; Si comincia dopo il primo singolare, in scena alle 12:00! Non potete mancare, vi aspettiamo!