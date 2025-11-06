LIVE Sonego-Altmaier, ATP Metz 2025 in DIRETTA: il torinese a caccia della semifinale contro l’ostico tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede coinvolti l’azzurro Lorenzo SONEGO, ex campione di questo torneo, ed il temibile tedesco Daniel Altmaier.

Il torinese vuole avvicinarsi al miglior risultato della stagione, che al di fuori degli Slam è il quarto di finale di Stoccolma e di Marsiglia, e l’ha già pareggiato. Vincendo questo torneo però metterebbe un punto esclamativo sulla stagione, si riaffaccerebbe alla top 30 e avrebbe una grossa chance di essere testa di serie nei prossimi Australian Open, dove difenderà ben 400 punti. Sonego vuole in tutti i modi convincere Volandri che la sua presenza a Bologna servirebbe eccome!

Ecco che di fronte non c’è però un giocatore semplice. Altmaier sa fare tutto, con il serve&volley è in grado di mischiare le carte e con il rovescio sa trovare angoli che solo lui e pochissimi altri nel circuito riescono a generale. Se volgiamo trovare un difetto al tedesco, non è un cuor di leone. Lo dimostra anche il match di ottavi a Parigi contro Auger Aliassime (poi finalista) in cui ebbe la chance di break sulla seconda per andare 6-3, 3-2 e servizio, ma sbagliò la risposta.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede coinvolti l’azzurro Lorenzo SONEGO e il tedesco Daniel Altmaier. si gioca come 2° match dalle 14 dopo Norrie-Jaquet, vi aspettiamo!