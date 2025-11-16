LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Finals 2025 in DIRETTA: l’eterno duello si ripropone nel feudo dell’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Alcaraz

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e l’iberico Carlos Alcaraz, valido per la finale di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: a Torino, in Piemonte, l’italiano, alla terza finale consecutiva nell’ultimo torneo stagionale, vuole bissare il successo dell’edizione 2024 (perse invece l’ultimo atto nel 2023).

Nonostante i 500 punti in palio quest’oggi, l’azzurro non potrà scavalcare Carlos Alcaraz al numero 1 ATP a fine anno: Sinner, al momento, deve recuperare 1050 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, quindi dopo il match odierno accorcerà a -550 o sprofonderà a -1550.

Nel complesso sono quindici i precedenti tra Sinner ed Alcaraz sul circuito maggiore, con l’iberico in vantaggio per 10-5 negli scontri diretti. Lo spagnolo ha vinto 7 degli ultimi 8 incontri, giocati tutti negli ultimi due anni, e nel 2025 è in vantaggio per 4-1.

La sfida tra l’azzurro e l’iberico sarà la seconda di giornata a partire dalle ore 15.00, e si giocherà dopo la finale di doppio, in ogni caso non prima delle ore 18.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jannik Sinner e l’iberico Carlos Alcaraz, valida per la finale delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!