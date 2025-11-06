LIVE Paolini-Pegula, WTA Finals 2025 in DIRETTA: l’azzurra cerca di chiudere con onore a Riad

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula, terzo incontro valevole per il girone Stefanie Graf delle WTA Finals 2025. A Riyadh (Arabia Saudita) la tennista italiana cerca uno squillo per chiudere nel migliore la propria esperienza tra le migliori 8 della stagione.

Ultima partita di un torneo complicato per Jasmine Paolini: l toscana è stata debilitata da un’influenza rimediata pochi giorni prima dell’inizio delle Finals. Nonostante ciò l’azzurra ha mantenuto il doppio impegno subendo le sconfitte in singolare da Aryna Sabalenka (6-3, 6-1) e Coco Gauff (6-3, 6-2) e chiudendo con un bilancio di 1-2 il girone di doppio. La partita odierna sarà ininfluente per il prosieguo del torneo di Paolini che ha già la certezza aritmetica di essere eliminata.

Maggiori motivazioni per Pegula che si gioca la qualificazione in semifinale. L’americana ha iniziato questo torneo con la sofferta vittoria su Coco Gauff (6-3, 6-7, 6-2) per poi arrendersi in poco più di due ore ad Aryna Sabalenka (6-4, 2-6, 6-3). Ogni singolo game potrebbe essere decisivo per le sorti dell’americana: in caso di vittoria delle due statunitensi infatti si dovrebbe ricorrere ad una classifica avulsa per determinare le due semifinaliste di questo girone.

La sfida tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula è la seconda di giornata dopo Dabrowski/Routliffe-Babos/Stefani, in programma alle 13.00, ma non inizierà prima delle 15.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Pegula con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!