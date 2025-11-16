GP Valencia
LIVE MotoGP, GP Valencia 2025 in DIRETTA: ultimo atto della stagione!
Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia, tappa conclusiva del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo, i piloti saranno chiamati a massimizzare la loro prestazioni su una pista non facile da interpretare, che non offre grandi opportunità per superare. La perfezione dovrà essere sfiorata più volte.
Marco Bezzecchi scatterà dalla pole-position. Il romagnolo ci tiene a chiudere con una vittoria la stagione, dopo aver fatto vedere una gran velocità nel time-ttack, ma non replicando a dovere nel corso della Sprint Race, vinta con grande intelligenza tattica da Alex Marquez. Sarà proprio l’alfiere della Ducati Gresini l’osservato speciale, senza sottovalutare l’altro iberico Pedro Acosta (KTM).
Discorso molto diverso per Francesco Bagnaia. Un fine-settimana a dir poco sfortunato per Pecco, costretto a fermarsi prima del tempo nelle qualifiche in Q1 per via di un problema legato alla presenza di benzina nel serbatoio della sua Ducati. Scatterà dalla 16ma casella il piemontese e per lui sarà un GP complicato.
Si comincia con il warm-up previsto alle 09.40, mentre il via della gara sarà alle 14.00.