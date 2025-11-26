LIVE Italia-Svezia, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano il maestro Edin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Svezia. Da sabato 22 a sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. In campo maschile, l’Italia, che ha iniziato molto bene il suo torneo con cinque vittorie su sei gare disputate, parte come una delle favorite della vigilia.

La squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella da anni staziona nelle posizioni di vertice della specialità e in questa stagione si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici a Cortina da padrona di casa. Il format è il consueto: round robin da dieci squadre che si affronteranno tra loro, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi spazio ai match che determineranno i posti sul podio.

Sembrano essere due le grandi favorite della vigilia sul fronte maschile agli Europei 2025 di curling: la Scozia di Bruce Mouat che si presenterà da Campione del Mondo e la Svezia del fenomeno Niklas Edin che è sempre un riferimento in campo internazionale, sogna di riprendere lo scettro continentale e oggi affronta gli azzurri. La Svezia ha perso 4-8 dalla Svizzera al debutto, poi ha battuto 10-4 la Danimarca, 5-3 la Germania, 9-5 la Norvegia, 7-2 la Cechia e 8-4 la Polonia.

L’Italia dello skip Joel Retornaz punta a riscattare l’opaco sesto posto della passata edizione e cerca di rilanciarsi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con il chiaro potenziale per qualificarsi alle semifinali e andare a caccia di una medaglia dopo i bronzi del 2021 e del 2022.Gli azzurri hanno battuto 9-4 la Norvegia, 10-1 l’Austria, 9-7 la Germania, 9-6 la Polonia e 7-5 la Danimarca.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling maschile tra Italia e Svezia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.00. Buon divertimento a tutti.