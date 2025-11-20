LIVE Germania-Argentina, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: ipotesi doppio decisivo da non scartare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’eventuale doppio che si giocherà tra Germania e Argentina nell’ultimo quarto di finale di Coppa Davis a Bologna. Ad incrociare le racchette saranno, da parte dei teutonici, con moltissima probabilità il doppio composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz. Da parte degli argentini invece si dà sempre per probabile il duo formato da Horacio Zeballos e Andrés Molteni. Tutti e quattro i giocatori menzionati sono nomi più che affermati nel panorama della disciplina del doppio. Per giocare quest’incontro però bisogna prima aspettare l’esito dei singolari. Ricordiamo infatti che in caso di 1-1, conteggiando i soli singolari, il doppio viene ovviamente giocato per decretare la squadra vincitrice. In caso di 2-0 da parte di uno dei due team, diventa opzionabile. Si può scegliere di giocare oppure optare per non disputarlo.

Carte alla mano. La squadra tedesca è sicuramente, considerando sia il potenziale che il ranking, la favorita alla vittoria finale di quest’edizione dell’insalatiera. Alexander Zverev, pionere di questo team, è l’unico top 10 presente nel torneo. Il nativo di Amburgo ha dichiarato di essere presente, nonostante la a sua detta poca importanza della competizione al giorno d’oggi, per aiutare questa a squadra a vincere avendo circa due anni di tempo con lo stesso team di oggi. L’ultima partecipazione del numero 3 del ranking mondiale risale alle qualificazioni nel febbraio del 2023. Nel corso di questi anni il classe 1997 ha spesso criticato l’attuale format della Coppa Davis. Altre voci si sono aggiunte al coro in questi mesi dovute anche alle assenze di diversi giocatori.

Resta il dubbio per il primo match che si terrà tra Germania e Argentina. A scendere per primi in campo, quindi i numeri 2 dei rispettivi singolari, potrebbero essere Struff o Hanfmann da parte teutonica, e Etcheverry o Comesana per quanto riguarda l’Argentina. Il tedesco nativo di Warstein occupa al momento l’84esima posizione mondiale. A cospetto del compagno di squadra Hanfmann che è piazzato al 104esimo posto. Il classe 1991 però ha giocato diversi tornei a fine stagione ed è apparso anche in forma. A Shanghai non a caso ha portato al 3 set Novak Djokovic, e il cemento cinese è uno dei preferiti storicamente per il serbo. La classifica dice Struff, la forma attuale potrebbe andare a favore di ”Hanfi”. Il capitano tedesco Michael Kohlmann dovrà dunque riguardare con attenzione questi aspetti nella sua scelta.

Per l’Argentina il ballotaggio è tra Etcheverry o Comesana, il primo è il numero 60 del ranking ATP. Il secondo occupa la 61esima posizione. Il nativo di La Plata potrebbe essere un pizzico più favorito rispetto il classe 2000 per la migliore adattabilità nei campo veloci. Comesana come noto preferisce di gran lunga la terra rossa. Dove non a caso a febbraio di quest’anno ha sconfitto il giocatore di punta dei teutonici Zverev in tre set. Anche Guillermo Coria, capitano della squadra sudamericana, avrà il suo bel da fare qui. L’ultimo singolare, quello che riguarda i numeri 1, è invece confermatissimo e ci servirà sul piatto Zverev-Cerundolo. Match interessantissimo dal pronostico assolutamente incerto. Dato che l’argentino, pur indietro di ranking, è avanti 3-1 nei precedenti.

Krawietz e Puetz sono una certezza per quanto riguarda il doppio per la formazione tedesca. Il duo teutonico, pur avendo giocato le Finals in maniera un po’ opaca (sono subito usciti ai gironi) rappresentano una coppia di assoluta esperienza e pericolosità. Zeballos e Molteni, qualora giochino, d’altra parte non sono però da meno. Entrambi hanno ottenuto diversi piazzamenti di prestigio in tanti tornei di doppio. Un eventuale sfida tra queste coppie sarebbe tutta da gustare. L’eventuale doppio che si terrà tra Germania e Argentina si giocherà, in caso di 1-1, obbligatoriamente. In caso invece di 2-0 sarà a discrezione delle squadre. I singolari inizieranno dalle 17 e dal loro esito e durata dipenderà la fattibilità e l’orario del doppio. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale! Buon divertimento, vi aspettiamo!