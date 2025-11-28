LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: si infiamma la lotta per il Mondiale tra Verstappen e le McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail si prospetta un day-1 particolarmente intenso, per la presenza nello schedule del fine-settimana della Sprint Race. I team e i piloti, non avranno tanto tempo per trovare la quadra con l’assetto.

Quest’oggi le scuderie avranno a disposizione una sola sessione di prove libere, che sarà l’unica nell’intero week end. A seguire ci saranno le qualifiche che definiranno lo schieramento di partenza della Sprint di domani. Un programma di lavoro, quindi, molto serrato. Le squadre dovranno presentarsi pronte a ogni evenienza per massimizzare la prestazione.

Tiene banco la lotta per l’iride. Dopo la squalifica di entrambe le McLaren a Las Vegas, le quotazioni di Max Verstappen (Red Bull) sono in rialzo. L’olandese distanza dalla vetta occupata dal britannico Lando Norris 24 lunghezze, le stesse dell’altro alfiere di Woking, Oscar Piastri. Un vantaggio di non poco conto per Norris in questa fase della stagione, ma Max è sempre pronto a stupire.

E la Ferrari? La Rossa affronterà questo week end con la speranza di avere fin da subito un set-up adeguato alle esigenze dei piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Sulla carta, il tracciato non dovrebbe sorridere più di tanto alla SF-25, visti tanti curvoni veloci che richiedono grande stabilità. Da capire anche cosa riusciranno a fare le due Mercedes, con Kimi Antonelli in grande ascesa.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la sessione di prove libere alle 14:30 italiane, mentre le qualifiche Sprint si terranno dalle 18:30 nostrane. Buon divertimento!