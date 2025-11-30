LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: gara Elite maschile in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova maschile di ciclocross di Flamanville (Francia), valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Sette giorni fa è andato in scena l’appuntamento di Tabor (Repubblica Ceca), Thibau Nys ha regolato gli avversari, andando a conquistare la prima piazza che vale il primato nella classifica generale.

Quest’oggi, i corridori si batteranno attorno agli affascinanti paesaggi del territorio normanno, il Castello di Flamanville fa da cornice ai tre km del percorso in sterrato. Il leader della graduatoria Thibaut Nys brama la doppietta. Oltre al classe 2002, la nazionale belga vanta numerosi nomi di caratura, basti pensare ai cinque fiamminghi giunti in top ten a Tabor. Jente Michels, Laurens Sweeck e Emiel Verstrynge sono solo alcuni dei possibili contendenti al podio finale.

Nessun atleta azzurro in gara, così come per la categoria femminile elite. Non convocato Federico Ceolin dopo il trentaduesimo posto della tappa boema. Presumibilmente, sarà un duello Belgio-Paesi Bassi, con il team neerlandese pronto a schierarne sei. Joris Nieuwenhuis stanzia la terza piazza della graduatoria, è lui uno dei principali avversari di Nys. Attorno all’uomo della Ridley Racing Team si muoveranno Ryan Kamp (6°) e Lars van der Haar (7°).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta della prova maschile di ciclocross di Flamanville (Francia), valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. L’appuntamento è per le 15:10, vi aspettiamo numerosi!