F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: orari Sprint e qualifiche, programma, streaming

Oggi, sabato 29 novembre, seconda giornata del fine-settimana del GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. Qualifiche che hanno definito la griglia di partenza della Sprint, che metterà in palio i primi punti di questo week end. Poco tempo per i piloti e i team nel lavoro di adattamento al circuito, molto caratteristico e diverso dai tracciati canonici nel calendario iridato.

Nel day-1 l’australiano Oscar Piastri ha firmato la pole-position nelle qualifiche Sprint con la McLaren. L’aussie ha preceduto la Mercedes di George Russell e l’altra vettura di Woking del britannico Lando Norris (leader del campionato). Piastri cercherà di dare un seguito a queste sue ambizioni, dopo un periodo molto complicato. Da valutare la reazione dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), solo sesto ieri.

In casa Ferrari solito bilancio in negativo. Il monegasco Charles Leclerc partirà dalla nona casella nella Sprint, mentre il britannico Lewis Hamilton dalla diciottesima. Grandi criticità con la SF-25 e fine-settimana decisamente in salita. Per quanto riguarda Kimi Antonelli, un settimo tempo ieri nel time-attack, desideroso di migliorarsi quest’oggi con la Mercedes.

La seconda giornata del week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e delle qualifiche. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 29 novembre (orari italiani)

15.00 F1, GP Qatar: Sprint (19 giri) – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, tv8.it

19.00 F1, GP Qatar: qualifiche – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, tv8.it

PROGRAMMA GP QATAR F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

F1 SU TV8

Sabato 29 novembre

15.00 F1, GP Qatar: Sprint (19 giri) – Diretta tv in chiaro.

19.00 F1, GP Qatar: qualifiche – Diretta tv in chiaro.