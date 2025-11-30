Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari 30 novembre, canali, streaming

L’ottava giornata della Superlega maschile si prepara a regalare emozioni forti in una domenica che apre una settimana fittissima, con il turno infrasettimanale ormai alle porte. Il palcoscenico principale sarà l’Unipol Forum di Assago, pronto ad accogliere l’atmosfera delle grandi occasioni per il confronto tra Allianz Milano e Itas Trentino, due squadre tra le più in forma del campionato e protagoniste del big match di giornata.

Milano arriva alla sfida con un entusiasmo crescente, forte di quattro successi consecutivi e di un’identità offensiva ormai ben definita. Il 3-0 di Cisterna ha mostrato una squadra capace di gestire ritmo e intensità: Reggers continua a essere una sicurezza da posto due, Otsuka garantisce continuità e variazioni, mentre Kreling ha alzato ulteriormente il livello della propria regia, confermandosi un fattore anche dai nove metri. La formazione di Piazza, oggi quinta, sa che superare i campioni d’Italia potrebbe rappresentare il vero salto verso le zone più alte della classifica. Trento, però, arriva ad Assago con credenziali altrettanto importanti. La squadra di Mendez ha appena superato Perugia in un confronto di alto valore tecnico, mostrando una manovra brillante e un sistema d’attacco estremamente fluido. Faure è in uno stato di forma scintillante, supportato da Michieletto e Ramon, mentre muro e servizio stanno dando risposte sempre più convincenti. Alle 18.00, il Forum sarà la capitale del volley italiano.

Non meno interessante la sfida della Kioene Arena, dove Padova e Verona si affronteranno alle 17.00 in un derby veneto ricco di contenuti tecnici. I padroni di casa arrivano dal successo più significativo della stagione, il 3-2 contro Civitanova, firmato dalla maturità di Orioli e dalla grande efficacia del reparto centrale. Il pubblico padovano è pronto a spingere una squadra che ha mostrato carattere e capacità di rimonta. Dall’altra parte, la Rana Verona sembra aver trovato un passo da grande squadra: il 3-0 su Monza è stato netto e convincente, grazie alle percentuali elevate in attacco e alla ritrovata esplosività di Darlan e Keita. Il servizio rimane un’arma fondamentale per la formazione di Soli, capace di imporre ritmo e aggressività fin dall’avvio.

Sul fronte della capolista, la Sir Susa Perugia torna al PalaBarton per affrontare Cisterna dopo la battuta d’arresto rimediata a Trento. Il gruppo di Lorenzetti, ancora primo in classifica, vuole ripartire immediatamente: serviranno maggiore continuità in attacco e un cambio palla più fluido, aspetti che hanno pesato nell’ultimo turno. Cisterna, dal canto suo, cerca un risultato che possa cambiare l’inerzia della stagione. Nonostante lo stop contro Milano, Mazzone e il muro pontino hanno dato segnali incoraggianti. Per sbancare Perugia servirà però una prestazione di altissimo livello. Alle 17.00 spazio anche alla Lube Civitanova, chiamata a reagire contro Cuneo dopo due sconfitte consecutive. I marchigiani devono ritrovare brillantezza e continuità, mentre la formazione piemontese arriva con fiducia grazie ai progressi evidenziati nell’ultimo periodo. Chiuderà il programma la sfida delle 18.00 tra Modena e Grottazzolina: la Valsa Group vuole confermare i segnali di crescita, mentre la neopromossa marchigiana va a caccia del primo successo nella massima serie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare domenicali della ottava di Superlega di volley maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Domenica 30 novembre