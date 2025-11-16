Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 16 novembre, canali, streaming

La quinta giornata di SuperLega arriva in un momento in cui la stagione inizia davvero a prendere forma. Le prime certezze, le fughe, gli inseguimenti, le ambizioni segrete e le difficoltà inattese: tutto confluisce in un turno che profuma già di snodo, con sfide capaci di cambiare panorami e prospettive. Il cuore della giornata batte forte al Pala Barton, dove la capolista Perugia difende la propria imbattibilità davanti a una Verona che sogna l’aggancio in vetta. È una partita che va oltre la classifica: da una parte la solidità, l’esperienza e la profondità del gruppo bianconero, dall’altra l’irruenza e l’entusiasmo di una squadra giovane che ha imparato a non avere timori reverenziali. La Sir arriva dal tie-break vinto a Piacenza, una battaglia in cui Ben Tara, Plotnytskyi e Solé hanno ancora una volta fatto la differenza. Restano da valutare le condizioni di Giannelli, ma Perugia ha già dimostrato di sapersi adattare. Verona, reduce dal ko a Civitanova, ha il talento per rialzarsi subito: Darlan, Keita e Mozic formano uno dei tridenti più elettrici del campionato, capaci di accendere ogni partita.

Poco più in là, a Piacenza, un altro classico anima la scena. La Gas Sales Bluenergy ospita la Civitanova in una sfida che profuma di tradizione, qualità e tensione competitiva. Piacenza arriva dal rammarico del 2-0 sprecato contro Perugia, ma le risposte dei singoli – un Bovolenta straripante, un Simon monumentale, un Leon in crescita – indicano una squadra viva, desiderosa di trovare continuità. La Lube, invece, viaggia con il vento in poppa: il 3-0 rifilato a Verona porta la firma di un magnifico Nikolov, mentre Loeppky continua a garantire equilibrio e concretezza. Per i marchigiani, l’obiettivo è restare incollati alla vetta: un successo al PalaBancaSport potrebbe pesare tantissimo.

A Trento, la Itas torna davanti al proprio pubblico per affrontare una Monza alla ricerca di certezze. I campioni d’Italia hanno ritrovato ritmo e fiducia a Cuneo, trainati da un Michieletto sempre più leader e da un muro finalmente incisivo. Monza, invece, arriva con il rimpianto della sconfitta al tie-break contro Cisterna: i lampi di Röhrs e Padar non sono bastati a dare la scossa a un gruppo che cerca ancora una propria identità. Alla BLM Group Arena serviranno pazienza, ordine e coraggio.

Coraggio che non manca alla Top Volley Cisterna, protagonista del colpaccio a Monza e ora attesa da una prova di maturità contro la Valsa Group Modena. I pontini hanno messo in mostra un muro travolgente e l’energia di Guzzo, Bayram e Mazzone. Modena risponde con un presente fatto di certezze: il 3-0 su Padova ha confermato la crescita della squadra di Giuliani, con un Buchegger brillante, un Sanguinetti in grande spolvero e la sicurezza di Perry in seconda linea. Chiude il programma la sfida del PalaSavelli, dove la Yuasa Battery Grottazzolina cerca i primi punti casalinghi contro una Cuneo che vuole rialzarsi subito. I marchigiani continuano a mostrare segnali di crescita, ma i dettagli pesano: a Padova sono mancati muro ed esperienza nei momenti chiave, nonostante i 23 punti di Golzadeh. Cuneo, con l’esperienza di Zaytsev e il talento di Feral e Sedlacek, punta a rimettersi subito in corsa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare domenicali della quinta di Superlega di volley maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Domenica 16 novembre