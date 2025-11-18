Dove vedere in tv Francia-Belgio oggi, Coppa Davis 2025: orario, programma, streaming

Il match odierno tra Francia e Belgio apre ufficialmente la Final Eight di Coppa Davis 2025, manifestazione che si svolgerà alla SuperTennis Arena di Bologna fino a domenica. Chi vince si qualifica per la semifinale di venerdì contro la vincente del confronto Italia-Austria di domani.

Il capitano francese Paul-Henri Mathieu ha dovuto modificare la composizione della sua formazione quarantotto ore prima della disputa del match sostituendo l’infortunato Humbert con Mpetshi-Perricard e Moutet, destinati a giocarsi il posto di secondo singolarista accanto ad Arthur Rinderknech. In doppio tutto sembra far propendere per l’utilizzo del tandem formato da Bonzi e dal veterano Herbert.

Sul versante opposto, all’insegna del motto squadra che vince non si cambia, capitan Steve Darcis ha confermato il quartetto capace di superare l’Australia a domicilio. In singolare spazio al talentuoso Zizou Bergs e a Raphael Collignon, mentre nel caso in cui si renda necessario il doppio la coppia Vliegen-Gille è pronta a scendere in campo.

Il confronto tra Francia e Belgio di Coppa Davis si giocherà martedì 18 novembre dalle ore 16:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

FRANCIA-BELGIO COPPA DAVIS 2025

Martedì 18 novembre

Francia-Belgio

Ore 16:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

(Ev.) A seguire Doppio

PROGRAMMA FRANCIA-BELGIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport