ATP Finals 2025 oggi in tv: orari 10 novembre, ordine di gioco, programma in chiaro, streaming

Le ATP Finals 2025, competizione iniziata ieri a Torino, sono pronte a vivere una seconda giornata che si preannuncia carica di emozioni e densa di attese per i colori azzurri. Le problematiche legate alla conclusione del torneo di Atene e al conseguente forfait di Djokovic hanno infatti costretto gli organizzatori a riprogrammare il calendario dei due gruppi, scelta che però porterà contemporaneamente in campo i due alfieri italiani.

Nel secondo incontro della sessione pomeridiana Lorenzo Musetti sfida Taylor Fritz per completare la prima giornata del girone Jimmy Connors. Il toscano, reduce dalla battaglia persa con il serbo ad Atene, prova a partire nel migliore dei modi per alimentare le proprie possibilità di passaggio del turno in una storica edizione che vede per la prima volta due portacolori azzurri nel tabellone di singolare.

L’incontro che chiuderà il programma di giornata segna il momento del tanto atteso debutto del detentore del titolo. Jannik Sinner entra in campo per iniziare la sua corsa verso il secondo successo consecutivo e ritrova sulla propria strada il canadese Felix Auger-Aliassime, superato nella recente finale del torneo di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione.

Nel torneo di doppio è il momento dell’esordio per il girone dedicato a John McEnroe. In apertura di giornata la sfida che, almeno sulla carta, sembra più equilibrata: Arevalo e Pavic affrontano il tandem britannico Salisbury-Skupski. Ad aprire la sessione pomeridiana sarà invece il confronto tra Heliovaara-Patten, titolari della testa di serie numero due, e la coppia americana Harrison-King, ottavi favoriti del tabellone.

La seconda giornata delle ATP Finals si giocherà oggi a Torino. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201) , Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211); per Sinner-Auger-Aliassime ci sarà la diretta gratis e in chiaro su Rai2. Diretta streaming su RaiPlay (per Sinner- Auger-Aliassime), su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei singolari di Musetti e Sinner per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 10 novembre

Inalpi Arena

Ore 11:30 Arevalo(ESA)/Pavic(CRO) [4]-Salisbury (GBR)/Skupski(GBR) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211)

Ore 14:00 Musetti (ITA) [9]-Fritz (USA) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix(211)

Ore 18:00 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2]-Harrison (USA)/King (USA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211)

Ore 20:30 Sinner (ITA) [2]-Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Sinner-Auger-Aliassime ), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: RaiPlay (Sinner-Auger-Aliassime), Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport (Musetti e Sinner)