A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025: programma 26 novembre, tv, streaming

Nuova giornata di competizioni al Kisakallio Sport Institute di Lohja, impianto sportivo che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2025 di curling. Oggi, mercoledì 26 novembre, assisteremo a tre partite che vedranno impegnate le due Nazionali italiane: due per ciò che concerne la squadra maschile, una per quella femminile.

Si comincia alle ore 8:00 con la delicatissima sfida di Joel Retornaz e compagni con la Svezia, formazione che al momento viaggia con lo stesso ruolino di marcia dei nostri ragazzi, ovvero cinque vittorie ed una sconfitta. Non a caso entrambi i team sono appaiati al secondo posto. Gli atleti scenderanno sul ghiaccio poi alle 18:00 per affrontare un’altra squadra iper competitiva come la Svizzera, attualmente terza nel Round Robin con quattro successi e due débacle al passivo.

Le ragazze guidate da Stefania Constantini disputeranno invece un solo incontro alle 13:00, orario in cui si confronteranno con la Danimarca, compagine attualmente in lotta per entrare in quella zona play-off difficile ma non impossibili da raggiungere per le azzurre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2025 di curling per quanto riguarda la giornata odierna (mercoledì 26 novembre). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel. Oggi sarà possibile vedere il match Italia-Svizzera (maschile) su RAI SportHD oltre che in streaming su RAI Play. Prevista inoltre la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING OGGI

Mercoledì 26 novembre

Ore 8:00 Italia-Svezia (maschile) – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 13:00 Italia–Danimarca (femminile) – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 18.00 Italia-Svezia (maschile) – Diretta TV su RAI SportHD fino alle 20:20, diretta streaming integrale su RAI Play (RAI Play Sport 1) e su The Curling Channel

