Sport in tv oggi (venerdì 24 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 24 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis a Vienna dove saranno ben tre gli italiani protagonisti. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini risponderanno all’appello e cercheranno di centrare le semifinali, tingendo ancor di più d’azzurro questa giornata.

Inoltre, inizieranno i week end del Motomondiale e di F1, rispettivamente in Malesia e a Città del Messico. Eventi che andranno a toccare tutti gli orari per gli appassionati. E poi ancora i Mondiali di taekwondo, di ginnastica artistica e di ciclismo su pista, senza dimenticare l’Eurolega di basket e il calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 24 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

03.00 Taekwondo, Mondiali 2025: prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube di World Taekwondo, worldtaekwondo.org; semifinali e finali anche su Olympic Channel.

03.00 Moto3, GP Malesia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

03.40 Tennis, WTA Tokyo 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

03.50 Moto2, GP Malesia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

04.45 MotoGP, GP Malesia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

07.00 Tennis, WTA Guangzhou: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

(Cocciaretto vs Li Ann 3° match e inizio programma dalle 07.00 italiane)

07.15 Moto3, GP Malesia 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.05 Moto2, GP Malesia 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.30 Pattinaggio artistio, Cup of China 2025: prima giornata – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN.

09.00 Ginnastica artistica, Mondiali 2025: sesta giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

13.30 Tennis, ATP Vienna 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 21.00, Sky Sport Mix (211) dalle 13.30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs de Minaur 1° match e inizio programma dalle 13.00; Sinner vs Bublik 3° match e non prima delle 17.30; Musetti vs Moutet 4° match e non prima delle 20.15)

14.00 Tennis, ATP Basilea 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 21.00, Sky Sport Mix (211) dalle 13.30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

09.00 MotoGP, GP Malesia 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Ciclismo su pista, Mondiali 2025: terza giornata (sessione diurna) – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Nuoto, Coppa del Mondo a Toronto: seconda giornata (batterie) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

18.15 Calcio, Amichevole: Italia vs Como – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Pallanuoto, Serie A1: Roma-Ortigia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Calcio, Bundesliga: Schalke 04-Darmstadt – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW.

20:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Virtus Olidata Bologna vs Panathinaikos Atene – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: quinta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Calcio, Serie B: Modena-Empoli – Diretta streaming su DAZN e Amazon Prime LegaB Channel.

20.30 Calcio, Bundesliga: Werder Brema-Union Berlino – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Foggia-Team Altamura – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Novara-Virtus Verona – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 F1, GP Messico 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Pisa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Premier League: Leeds-West Ham – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Real Sociedad-Siviglia – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

22.00 Ciclismo su pista, Mondiali 2025: terza giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

00.00 Nuoto, Coppa del Mondo a Toronto: seconda giornata (finali) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

o0.00 F1, GP Messico 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.