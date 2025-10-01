Sport in tv oggi (mercoledì 1° ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 1° ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner affronterà lo statunitense Learner Tien nell’attesa finale del torneo ATP 500 di Pechino, mentre in Francia incominceranno gli Europei di ciclismo con una giornata dedicata interamente alle cronometro individuali per tutte le categorie (grande attesa per il ritorno di Filippo Ganna, tra i favoriti della vigilia).

Proseguono i Mondiali di canoa slalom in Australia e quelli di kitesurf a Cagliari, poi ampio spazio al basket per Eurolega ed Eurocup. Il calcio propone la Champions League con gli impegni di Juventus e Napoli, ma anche la Serie B e i Mondiali Under 20, dove l’Italia è attesa dal confronto con Cuba. Da seguire anche il resto del programma di tennis, con il WTA 1000 e il Masters 1000 di Shanghai.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 1° ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 1° ottobre

01.00 CALCIO (Mondiali Under 20) – Due partite: Cile-Giappone, Corea del Sud-Paraguay (diretta streaming su FIFA+)

01.00 CANOA SLALOM (Mondiali) – Kayak femminile, batterie (diretta streaming su Planet Canoe)

02.40 CANOA SLALOM (Mondiali) – Kayak maschile, batterie (diretta streaming su Planet Canoe)

05.15 CICLISMO – Tour de Langkawi, quarta tappa: Kuala Terengganu-Kemaman (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN dalle ore 07.15)

06.20 CANOA SLALOM (Mondiali) – Kayak maschile/femminile a squadre, finali (diretta streaming su Planet Canoe)

06.30 TENNIS – Masters 1000 Shanghai, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 08.00 e poi al termine della finale dell’ATP 500 di Pechino, in alternanza con il WTA 1000 di Pechino; diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, in alternanza con il WTA 1000 di Pechino; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Nardi-Ofner (ore 06.30), Bellucci-Walton (ore 06.30), Berrettini-Mannarino (secondo match dalle ore 06.30), Sonego-Hanfmann (quarto match dalle ore 06.30)

08.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Al Ain Masters (diretta streaming su BWF Tv)

08.00 TENNIS – ATP 500 Pechino, finale: Jannik Sinner vs Learner Tien (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

09.30 CICLISMO (Europei) – Cronometro juniores donne (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SNOOKER – International Championship, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

10.45 CICLISMO (Europei) – Cronometro juniores uomini (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 VELA – Mondiali Kitesurf, seconda giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 CICLISMO (Europei) – Cronometro under 23 donne (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 CICLISMO (Europei) – Cronometro under 23 uomini (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 08.00 e dalle ore 10.00, in alternanza con il Masters 1000 di Shanghai; diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, in alternanza con il Masters 1000 di Shanghai; diretta tv su Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

13.25 CICLISMO – CRO Race, seconda tappa: Biograd na Moru-Novalja (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN dalle ore 14.00)

13.30 ATLETICA PARALIMPICA – Mondiali, sessione serale (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

14.20 CICLISMO (Europei) – Cronometro elite donne (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

14.30 CALCIO (Qualificazioni Europei Under 17) – Italia-Estonia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 CICLISMO (Europei) – Cronometro elite uominini (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

18.00 BASKET (Eurocup) – Cluj Napoca-Bahcesehir (diretta streaming su EuroLeague Tv)

18.00 BASKET (Eurocup) – Lietkabelis-Besiktas (diretta streaming su EuroLeague Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-Manresa (diretta streaming su EuroLeague Tv)

18.30 BASKET (Eurocup) – Panionios-Chemnitz (diretta streaming su EuroLeague Tv)

18.45 CALCIO (Champions League) – Qarabag-FC Copenhagen (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 24; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Royale Union SG-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET (Eurolega) – Monaco-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su EuroLeague Tv)

19.30 CALCIO A 5 (Europei Under 19) – Italia-Ucraina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.45 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce Istanbul-Paris (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv)

20.00 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Valencia (diretta streaming su EuroLeague Tv)

20.00 BASKET (Eurocup) – Trento-JL Bourg (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Modena (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Empoli-Monza (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Pescara-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League) – Arsenal-Olympiakos (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Barcellona-PSG (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Borussia Dortmund-Athletic Bilbao (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Monaco-Manchester City (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Napoli-Sporting Lisbona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Villareal-Juventus (diretta streaming su Amazon Prime Video)

22.00 CALCIO (Mondiali Under 20) – Italia-Cuba (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

22.00 CALCIO (Mondiali Under 20) – Spagna-Messico (diretta streaming su FIFA+)

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TIEN DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MANNARINO (2° MATCH DALLE 6.30)

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HANFMANN (4° MATCH DALLE 6.30)

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DALLE 14.20

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15.45

LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-SPORTING LISBONA DALLE 21.00

LA DIRETTA LIVE DI VILLAREAL-JUVENTUS DALLE 21.00