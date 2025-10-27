Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 27 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quella di lunedì 27 ottobre si preannuncia una giornata di sport con pochi eventi di rilievo, anche se non mancheranno comunque degli appuntamenti interessanti in chiave azzurra. Fari puntati sulla prima giornata di main draw del Masters 1000 di Parigi, con tre tennisti italiani impegnati nel match d’esordio dell’ultimo grande torneo stagionale prima delle ATP Finals di Torino.
Luciano Darderi affronta la wild card francese Arthur Cazaux, mentre Flavio Cobolli incrocia il temibile ceco Tomas Machac. Debutto complicato sul veloce indoor parigino anche per Lorenzo Sonego, che sfida il qualificato statunitense Sebastian Korda. Proseguono nel frattempo i Mondiali di taekwondo, con un day-4 privo di atleti italiani in pedana.
Spazio anche per tre eventi WTA 250 in attesa delle Finals di Riad, oltre al posticipo del massimo campionato spagnolo di calcio tra Betis Siviglia e Atletico Madrid. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 27 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 27 ottobre
2.00 Taekwondo, Mondiali: quarta giornata – Diretta streaming fino ai quarti di finale su worldtaekwondo.org e sul canale Youtube di World Taekwondo, poi semifinali e finali su Olympic Channel
4.00 Tennis, WTA Jiujiang: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
7.00 Tennis, WTA Hong Kong: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
10.30 Tennis, WTA Chennai: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
11.00 Tennis, ATP Parigi: primo turno (1° match sul centrale Luciano Darderi-Arthur Cazaux, 1° match sul Court 1 Flavio Cobolli-Tomas Machac, 3° match dalle 13.00 sul Court 3 Lorenzo Sonego-Sebastian Korda) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 20.25) e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV
21.00 Calcio, Liga: Betis Siviglia-Atletico Madrid – Diretta streaming su DAZN