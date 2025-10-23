Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 23 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 23 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Basilea e Vienna e WTA di Tokyo e Guangzhou, il ciclismo su pista con i Mondiali, il basket con l’Eurolega, la ginnastica artistica con i Mondiali, il basket femminile con l’Eurolega, e tanto altro ancora.
Tanta Italia in campo a Vienna, in Austria: Matteo Berrettini affronterà il britannico Cameron Norrie nel primo sul Center Court, che si giocherà a partire dalle ore 12.00, mentre nel terzo incontro si sfideranno Matteo Arnaldi ed il tedesco Alexander Zverev.
Non prima delle ore 17.30 sarà la volta del derby italiano tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli, infine non prima delle ore 20.15 Lorenzo Musetti se la vedrà con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. In doppio, invece, scenderà in campo Luciano Darderi, infine a Guangzhou sarà all’opera Elisabetta Cocciaretto.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 23 ottobre
3.30 Tennis, WTA 500 Tokyo: ottavi singolare e quarti doppio – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 14.45), Sky Sport Max (fino alle 20.30), Sky Sport Mix (dalle 13.30), SuperTenniX, Sky Go, NOW
6.00 Tennis, WTA 250 Guangzhou: ottavi singolare e quarti doppio (2° match dalle 7.00 Cocciaretto-Wang) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 14.45), Sky Sport Max (fino alle 20.30), Sky Sport Mix (dalle 13.30), SuperTenniX, Sky Go, NOW
12.00 Tennis, ATP 500 Basilea: ottavi singolare e quarti doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 14.45), Sky Sport Max (fino alle 20.30), Sky Sport Mix (dalle 13.30), Sky Go, NOW, Tennis TV
12.00 Tennis, ATP 500 Vienna: ottavi singolare e doppio (1° match alle 12.00 Berrettini-Norrie, 3° match dalle 12.00 Arnaldi-Zverev, 3° match dalle 12.00 non prima delle 15.00 Darderi/Andreozzi-Romboli/Smith, 4° match dalle 12.00 non prima delle 17.30 Sinner-Cobolli, 5° match dalle 12.00 non prima delle 20.15 Musetti-Etcheverry) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 14.45), Sky Sport Max (fino alle 20.30), Sky Sport Mix (dalle 13.30), Sky Go, NOW, Tennis TV
13.30 Ginnastica artistica, Mondiali: finale all-around individuale femminile – Rai Sport HD, Rai Play
16.00 Ciclismo su pista, Mondiali: 2a giornata, prima sessione – Nessuna copertura tv / streaming
18.45 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol (tutti i match a rotazione) – Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Europa League: Steaua Bucarest-Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Conference League: Rapid Vienna-Fiorentina – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Europa League: Go Ahead Eagles-Aston Villa – Sky Sport 254, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Europa League: Fenerbahçe-Stoccarda – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Europa League: Lione-Basilea – Sky Sport 256, Sky Go, NOW
19.30 Basket femminile, Eurolega: Landes-Venezia – YouTube EuroLeague Women
20.30 Basket, Eurolega: Milano-Valencia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol (tutti i match a rotazione) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Roma-Viktoria Plzen – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Nottingham Forest-Porto – TV8 HD, Sky Sport Arena, tv8.it, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Celta Vigo-Nizza – Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Europa League: Celtic-Sturm Graz – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
22.30 Ciclismo su pista, Mondiali: 2a giornata, seconda sessione – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, dalle 24.00 anche su Eurosport 1 HD, DAZN
