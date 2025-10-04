Quando MotoGP e F1 oggi (sabato 4 ottobre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 4 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla Sprint Race e alle qualifiche del GP di Indonesia per quanto riguarda la MotoGP, alle qualifiche del GP di Singapore per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Mandalika e Marina Bay.

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 11.30 E ALLE 15.00

I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare le migliori posizioni sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. I centauri della MotoGP cercheranno invece il miglior piazzamento sullo schieramento e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterà in palio punti pesanti per la classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle qualifiche di F1 e delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP (sabato 4 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le qualifiche di tutte le classi del Motomondiale e la Sprint Race della MotoGP.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP 4 OTTOBRE

Sabato 4 ottobre

02.40-03.10 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

03.25-03.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

04.10-04.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

04.50-05.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

05.15-05.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

06.45-07.00 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

07.10-07.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

07.40-07.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

08.05-08.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

09.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

11.30-12.30 F1, prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

15.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

F1 E MOTOGP 4 OTTOBRE: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 18.00 per le qualifiche, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 18.00 per le qualifiche, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per le prove di tutte le classi, le qualifiche della MotoGP e la Sprint Race della MotoGP, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.