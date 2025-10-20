Quando gareggiano Macchini e Brugnami nelle finali dei Mondiali di ginnastica artistica? Programma, orari, tv

Due italiani si sono qualificati alle finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Carlo Macchini ha meritato il pass con il quarto accredito alla sbarra, mentre Tommaso Brugnami ha guadagnato l’ingresso in virtù del quinto punteggio al volteggio. L’avventura iridata dei marchigiani, rientrati tra i migliori otto del panorama internazionale sui rispettivi attrezzi, prosegue dopo il turno preliminare che ha tenuto banco nelle ultime due giornate e gli azzurri torneranno in pedana nella parte conclusiva della kermesse.

L’appuntamento con entrambi è per sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 09.00 italiane (a Jakarta, Indonesia, sono cinque ore avanti rispetto a noi). La finale alla tavola aprirà la sessione, mentre quella al ferro la chiuderà. Nel mezzo sono previste anche altre tre prove: parallele pari per gli uomini, trave e corpo libero per le donne. I nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per andare a caccia di un risultato di lusso e potrebbero sognare anche un piazzamento sul podio viste le loro potenzialità.

Carlo Macchini si presenta forte di un 14.233, alle spalle del giapponese Tomoharu Tsunogai (14.800), del britannico Joe Fraser (14.533) e dell’altro nipponico Daiki Hashimoto (14.400). Tra i suoi avversari anche il kazako Milad Karimi (14.200), lo statunitense Brody Malone (14.166), il russo Daniel Marinov (14.133) e il cinese Cong Shi (14.133).

Tommaso Brugnami vanta una media di 14.249. Al momento si trova alle spalle del filippino Carlos Yulo (14.750), dell’armeno Artur Davtyan (14.566), dell’ucraino Nazar Chepurnyi (14.316) e del russo Daniel Marinov (14.266). Gli altri finalisti saranno il cinese Mingqi Huang (14.183), il giapponese Kazuki Minami (14.050) e il russo Mukhammadzhon Iakubov (14.033).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle finali di Carlo Macchini e Tommaso Brugnami ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 09.00 alle ore 09.50 e dalle ore 11.10 alle ore 12.50, garantita la diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1. Prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Jakarta sono cinque ore avanti rispetto a noi).

QUANDO GAREGGIANO MACCHINI E BRUGNAMI IN FINALE AI MONDIALI?

Sabato 25 ottobre

Ore 09.00 Finale di specialità, volteggio maschile (con Tommaso Brugnami)

A seguire Finale di specialità, trave

A seguire Cerimonia di Premiazione (volteggio e trave)

A seguire Finale di specialità, parallele pari

A seguire Finale di specialità, corpo libero femminile

A seguire Finale di specialità, sbarra (con Carlo Macchini)

Tommaso Brugnami gareggerà nella finale in programma alle ore 09.00 (la prima di giornata). Carlo Macchini sarà impegnato nell’ultima, teoricamente attorno alle ore 12.20-12.30.

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERE MACCHINI E BRUGNAMI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 09.00 alle ore 09.50 e dalle ore 11.10 alle ore 12.50, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 in versione integrale, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.