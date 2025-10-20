Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 20 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione

Oggi lunedì 20 ottobre va in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Nella mattinata italiana si concluderà il turno preliminare maschile: a Jakarta (Indonesia) scenderanno in campo le ultime due suddivisioni e al termine avremo il quadro dettagliato degli ammessi alle varie finali (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale), scoprendo anche quale sarà il destino degli azzurri. Andranno seguite soprattutto Cina, Australia, Canada, Francia, Turchia.

A seguire, nel pomeriggio italiano, incominceranno le qualificazioni femminili: spazio alle prime tre suddivisioni per iniziare a delineare un po’ il quadro, ma non vedremo all’opera le azzurre. Il turno riservato alle donne proseguirà martedì 21 ottobre con le ultime sette suddivisioni, l’Italia sarà impegnata nella quinta a partire dalle ore 06.30. Riflettori puntati su Giappone, Paesi Bassi, Germania, Canada e l’algerina Kayla Nemour.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (lunedì 20 ottobre) ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Lunedì 20 ottobre

05.00-06.40 Qualificazioni maschili, settima suddivisione (con Australia, Portogallo, Slovenia, India, Indonesia, Porto Rico)

06.50-08.30 Qualificazioni maschili, ottava suddivisione (con Cina, Francia, Canada, Turchia, Azerbaijan, Finlandia)

12.00-13.15 Qualificazioni femminili, prima suddivisione (con Giappone, Paesi Bassi, Austria, Panama, Venezuela, Azerbaijan)

13.30-14.45 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione (con Canada, Turchia, Finlandia, Giamaica, Corea del Sud)

15.00-16.15 Qualificazioni femminili, terza suddivisione (con Germania, Perù, Algeria, Singapore, Cina Taipei, Uzbekistan)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Non ci sono italiani in gara oggi: gli uomini sono scesi in pedana nella giornata di ieri, le donne saranno chiamata a disputare il proprio turno di qualificazione nella giornata di domani (lunedì 20 ottobre, ore 06.30).