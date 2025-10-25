LIVE Sinner-De Minaur, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’australiano è ormai un avversario storico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-de Minaur

Buon pomeriggio e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e l’australiano Alex de Minaur, valido per la semifinale del torneo ATP 500 Erste Bank Open 2025 di tennis: a Vienna, in Austria, l’italiano vuole proseguire nella striscia di vittorie consecutive contro l’oceanico, battuto finora 11 volte in altrettanti match giocati.

Il match mette in palio altri 130 punti per il ranking ATP: Sinner con la semifinale raggiunta a Vienna ha già recuperato 200 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e potrà incamerarne altri 300 vincendo il torneo, portandosi, nel prossimo aggiornamento, a -840.

L’incontro sarà importante anche per la Race ATP: l’australiano, infatti, è al settimo posto della classifica e vanta appena 60 punti di margine sull’altro azzurro Lorenzo Musetti. In caso di sconfitta dell’oceanico, dunque il toscano potrebbe scavalcarlo battendo nella seconda semifinale odierna il tedesco Alexander Zverev.

La sfida tra l’azzurro e l’australiano sarà la seconda di giornata a partire dalle ore 12.30 (dopo Reid-Houdet) e si giocherà non prima delle ore 15.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jannik Sinner ed Alex de Minaur, che sarà valida per la semifinale dell’ATP 500 di Vienna: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!