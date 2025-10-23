LIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: primo derby tra i due azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Vienna 2025. Il numero 2 del mondo torna in campo in Austria: dopo la netta vittoria all’esordio l’azzurro sarà protagonista di un derby italiano per un posto nei quarti di finale.

Nella sfida di primo turno contro Daniel Altmaier, Sinner ha dominato in lungo ed in largo vincendo per 6-0, 6-2 in cinquantanove minuti di gioco. L’altoatesino ha fatto parlare il tennis dopo le tante polemiche degli ultimi giorni per l’assenza alle Finals di Davis a Bologna. A Vienna tennista italiano ha ripreso da dove aveva lasciato a Riyadh: la scorsa settimana l’azzurro ha trionfato al Six Kings Slam battendo Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Partita importante per Flavio Cobolli. L’azzurro quest’oggi avrà un banco di prova importante per poter capire qual è il suo livello sul cemento indoor e per valutare la propria condizione in vista degli ultimi appuntamenti di questo 2025. A Vienna l’italiano ha esordito battendo in due set (7-6, 6-2) Tomas Machac in una partita che nascondeva diverse insidie. Cobolli si è messo così alle spalle le sconfitte di Pechino (2° turno contro Tien), Shanghai (2° turno contro Munar) ed Almaty (quarti di finale con Duckworth).

Quello odierno sarà il primo confronto ufficiale tra i due giocatori. L’incontro è il quarto di giornata sul campo centrale, ma non inizierà prima delle 17.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Cobolli con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!