LIVE Sinner-Altmaier, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: secondo confronto in poche settimane contro il tedesco

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier. Quarto confronto diretto in assoluto tra i due con l’italiano che conduce per 2-1. Nel 2023 infatti il teutonico si impose a sorpresa per 3-2 al secondo turno del Roland Garros. L’ultimo precedente risale a sole due settimane fa quando il numero 2 ATP rifilò un duplice 6-3 al prossimo rivale in quel di Shanghai. Il vincente della sfida troverà al secondo turno uno tra il ceco Tomas Machac e Flavio Cobolli.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento austriaco dopo aver dominato in lungo e in largo la ricchissima esibizione del Six King Slam tenutasi a Riad pochi giorni fa. Incassato il corposo assegno dagli emiri, l’azzurro non ha perso tempo recandosi in quel di Vienna per ripartire nella nuova caccia al numero uno del mondo. L’imperativo è chiudere al meglio il 2025 ed iniziare la preparazione in vista della difesa del titolo ai prossimi Australian Open 2026.

Dal canto suo Altmaier, ventisettenne di Kempen (Germania), arriva all’esordio viennese dopo una non entusiasmante parentesi asiatica e l’inattesa sconfitta al primo turno dell’ATP di Bruxelles contro il padrone di casa Bailly. Numero 51 del mondo, in stagione vanta i quarti di finale a Rotterdam e Marsiglia, e gli ottavi di finale al Roland Garros. Giocatore a suo agio prettamente sulla terra battuta, riesce tuttavia a trasformare il suo gioco in condizioni indoor.

La sfida di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier sarà il terzo match sul Campo Centrale dalle 13.30 dopo Berrettini-Popyrin e Medvedev-Borges, ed inizierà in ogni caso non prima delle 17.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!