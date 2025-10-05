LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: Aldeguer vince da rookie, disastro Bezzecchi, Bagnaia a picco, Marquez infortunato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.51 In base ai primi esami effettuati al centro medico del circuito indonesiano, Marc Marquez potrebbe aver riportato la frattura della clavicola.

9.50 La gara è stata ovviamente condizionata dall’incidente del primo giro tra Bezzecchi e Marc Marquez, con il romagnolo dell’Aprilia che ha commesso un grave errore centrando in pieno la Ducati dello spagnolo in un tentativo di sorpasso.

9.48 Di seguito la classifica finale del GP d’Indonesia:

1 Fermin Aldeguer 54 41:07.651 — — 1:33.320 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati

2 Pedro Acosta 37 6.987 6.987 — 1:31.644 Red Bull KTM Factory Racing KTM

3 Alex Marquez 73 0.909 7.896 — 1:31.640 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati

4 Brad Binder 33 1.005 8.901 — 1:31.672 Red Bull KTM Factory Racing KTM

5 Luca Marini 10 0.228 9.129 — 1:31.591 Honda HRC Castrol Honda

6 Raul Fernandez 25 0.580 9.709 — 1:31.834 Trackhouse MotoGP Team Aprilia

7 Fabio Quartararo 20 0.185 9.894 — 1:31.825 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha

8 Franco Morbidelli 21 0.193 10.087 — 1:31.678 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

9 Fabio Di Giannantonio 49 0.263 10.350 — 1:31.735 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

10 Alex Rins 42 2.873 13.223 — 1:32.913 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha

11 Miguel Oliveira 88 6.546 19.769 — 1:33.880 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha

12 Johann Zarco 5 7.828 27.597 — 1:33.335 LCR Honda Honda

13 Somkiat Chantra 35 20.438 48.035 — 1:33.434 LCR Honda Honda

14 Jack Miller 43 7.505 55.540 — 1:33.775 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha

NC Enea Bastianini 23 -23’09.952 — — 1:53.059 Red Bull KTM Tech3 KTM

NC Francesco Bagnaia 63 -6’16.469 — — 1:32.547 Ducati Lenovo Team Ducati

NC Joan Mir 36 -6’51.625 — — 2:31.695 Honda HRC Castrol Honda

NC Marc Marquez 93 -1’33.123 — — 0:00.000 Ducati Lenovo Team Ducati

NC Marco Bezzecchi 72 0.063 — — 0:00.000 Aprilia Racing Aprilia

9.46 Il rookie spagnolo Fermin Aldeguer diventa così il secondo pilota più giovane di sempre a vincere una gara di MotoGP (il record è ancora di Marc Marquez) con i suoi 20 anni e 183 giorni.

Buon quinto posto per Luca Marini con la Honda dietro alla KTM ufficiale di Binder. Gara difficile per gli altri italiani: 8° Morbidelli, 9° Di Giannantonio e ritirati Bastianini, Bagnaia e Bezzecchi.

Aldeguer domina il GP d’Indonesia con una prova di forza impressionante. Sul podio anche la KTM di Acosta e l’altra Ducati Gresini di Alex Marquez.

ULTIMO GIRO! Fermin Aldeguer è ad un passo dalla prima vittoria in carriera, mentre è ancora aperta la lotta per il podio con Acosta 2° e Alex Marquez 3° davanti a Binder e Marini.

-2 Acosta prova adesso a spingere forte per blindare il secondo posto, mentre Alex Marquez ha un buon margine di sicurezza su Binder per difendere il podio.

-3 Acosta infila Alex Marquez con una staccata strepitosa all’interno e si riprende la seconda posizione.

-4 Aldeguer è in totale controllo al comando della gara con un vantaggio di 9 secondi su Alex Marquez e Acosta, poi a 10″ Binder davanti a Raul Fernandez e Marini.

-5 Rins crolla e viene superato in poche curve anche da Acosta, Raul Fernandez e Binder. Il sudafricano della KTM è scatenato e si porta in quarta piazza con una rimonta pazzesca.

23° giro/27 Rins comincia a fare tanta fatica con la gomma morbida al posteriore e viene sverniciato da Alex Marquez prima della staccata di curva 1.

22° giro/27 Alex Marquez affonda la staccata su Acosta e sale in terza posizione, ma la battaglia per il podio è ancora apertissima.

21° giro/27 Binder passa Quartararo e si porta al sesto posto con la KTM dietro a Raul Fernandez, mentre Acosta sembra pronto al contrattacco su Rins.

20° giro/27 Rins riesce nell’impresa e completa il sorpasso su Acosta, salendo in seconda posizione con la Yamaha.

19° giro/27 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Fermin Aldeguer 54 26:41.733 — — 1:31.177 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati

2 Pedro Acosta 37 6.861 6.861 — 1:31.107 Red Bull KTM Factory Racing KTM

3 Alex Rins 42 0.311 7.172 — 1:31.238 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha

4 Alex Marquez 73 0.254 7.426 — 1:31.213 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati

5 Raul Fernandez 25 0.562 7.988 — 1:31.144 Trackhouse MotoGP Team Aprilia

6 Fabio Quartararo 20 0.406 8.394 — 1:31.391 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha

7 Brad Binder 33 0.913 9.307 — 1:31.471 Red Bull KTM Factory Racing KTM

8 Luca Marini 10 0.199 9.506 — 1:31.471 Honda HRC Castrol Honda

9 Jack Miller 43 0.298 9.804 — 1:31.580 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha

10 Franco Morbidelli 21 0.523 10.327 — 1:31.593 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

11 Miguel Oliveira 88 0.251 10.578 — 1:32.247 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha

12 Fabio Di Giannantonio 49 0.264 10.842 — 1:31.698 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

13 Johann Zarco 5 7.479 18.321 — 1:32.244 LCR Honda Honda

14 Somkiat Chantra 35 15.658 33.979 — 1:33.176 LCR Honda Honda

NC Enea Bastianini 23 -7’32.181 — — 1:53.059 Red Bull KTM Tech3 KTM

NC Francesco Bagnaia 63 -6’16.469 — — 1:32.547 Ducati Lenovo Team Ducati

NC Joan Mir 36 -6’51.625 — — 2:31.695 Honda HRC Castrol Honda

NC Marc Marquez 93 -1’33.123 — — 0:00.000 Ducati Lenovo Team Ducati

NC Marco Bezzecchi 72 0.063 — — 0:00.000 Aprilia

18° giro/27 Acosta sta ritrovando un po’ di ritmo e prova a scremare il gruppone che si è formato alle sue spalle.

17° giro/27 Il vantaggio di Aldeguer su Acosta è salito nel frattempo a quasi 7 secondi…

16° giro/27 Alex Marquez sta approfittando delle disavventure altrui ed è risalito al quarto posto, con la concreta possibilità di giocarsi il podio con la sua Ducati GP24.

15° giro/27 Succede di tutto nella lotta per il podio! Raul Fernandez ingaggia un duello molto duro con Marini, ma entrambi finiscono per perdere diverse posizioni e adesso c’è la Yamaha di Rins in terza piazza alle spalle di Acosta.

14° giro/27 Si ferma ai box Bastianini, bloccato probabilmente da un problema tecnico alla sua KTM.

13° giro/27 Botta e risposta Marini-Acosta! Lo spagnolo sta facendo fatica, ma risponde colpo su colpo grazie a delle staccate micidiali e per il momento resiste in seconda posizione.

12° giro/27 Aldeguer sta facendo il vuoto, rifilando oltre mezzo secondo al giro al gruppo inseguitore guidato da Acosta.

11° giro/27 Acosta sembra in affanno e subisce l’attacco di Marini, riuscendo però a rispondere prontamente riprendendosi subito la seconda posizione. Aldeguer ormai è già scappato via, con 2″5 di vantaggio sul gruppo degli inseguitori.

10° giro/27 Pecco stava girando in 1’32″5, mentre adesso Aldeguer ha migliorato ulteriormente il giro più veloce in 1’30″4…

9° giro/27 Aldeguer firma il giro più veloce della gara in 1’30″8 e prova la fuga. Arriva nel frattempo la caduta di Bagnaia, che chiude nel peggiore dei modi un weekend da incubo.

8° giro/27 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Fermin Aldeguer 54 10:36.275 — — 1:31.540 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati

2 Pedro Acosta 37 0.108 0.108 — 1:31.418 Red Bull KTM Factory Racing KTM

3 Luca Marini 10 0.555 0.663 — 1:31.465 Honda HRC Castrol Honda

4 Raul Fernandez 25 0.116 0.779 — 1:31.483 Trackhouse MotoGP Team Aprilia

5 Alex Rins 42 1.394 2.173 — 1:31.451 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha

6 Fabio Quartararo 20 0.265 2.438 — 1:31.770 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha

7 Alex Marquez 73 0.162 2.600 — 1:31.802 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati

8 Brad Binder 33 0.470 3.070 — 1:31.635 Red Bull KTM Factory Racing KTM

9 Jack Miller 43 0.379 3.449 — 1:31.513 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha

10 Miguel Oliveira 88 0.287 3.736 — 1:31.564 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha

11 Franco Morbidelli 21 0.510 4.246 — 1:31.471 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

12 Fabio Di Giannantonio 49 1.094 5.340 — 1:31.830 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

13 Enea Bastianini 23 3.292 8.632 — 1:32.193 Red Bull KTM Tech3 KTM

14 Johann Zarco 5 0.340 8.972 — 1:31.779 LCR Honda Honda

15 Somkiat Chantra 35 3.994 12.966 — 1:32.822 LCR Honda Honda

16 Francesco Bagnaia 63 2.968 15.934 — 1:32.220 Ducati Lenovo Team Ducati

NC Joan Mir 36 -5’19.078 — — 2:31.695 Honda HRC Castrol Honda

NC Marc Marquez 93 -1’33.123 — — 0:00.000 Ducati Lenovo Team Ducati

NC Marco Bezzecchi 72 0.063 — — 0:00.000 Aprili

7° giro/27 Aldeguer si butta all’interno e supera la KTM di Acosta! Abbiamo un nuovo leader della corsa in Indonesia.

6° giro/27 Raul Fernandez prova l’attacco su Marini, ma va lungo in staccata e dovrà ricostruire il sorpasso per la terza piazza.

5° giro/27 Aldeguer passa Marini con una manovra perfetta e si lancia all’inseguimento del leader Acosta. Disperso nelle retrovie Bagnaia, ultimo come ieri e distante 3 secondi dal penultimo.

4° giro/27 Acosta prova ad imporre il suo ritmo, ma alle sue spalle sono ancora abbastanza vicini Marini, Aldeguer e Fernandez.

3° giro/27 Cade nel frattempo anche Mir.

2° giro/27 Bezzecchi ha provocato l’incidente, forzando troppo un attacco all’interno e colpendo in pieno la Ducati di Marquez. Il romagnolo subirà quasi sicuramente una penalità per la prossima gara.

1° giro/27 CLAMOROSO!!! Finiscono a terra Bezzecchi e Marc Marquez dopo un contatto!

PARTITI!!! Bezzecchi sbaglia ancora la partenza e perde qualche posizione dalla pole, mentre Acosta si porta davanti a tutti!

9.00 Comincia il giro di formazione, a breve i piloti si schiereranno nuovamente in griglia per la partenza del Gran Premio!

8.58 Si gareggia sulla distanza dei 27 giri a Mandalika, quindi la gestione delle gomme sarà fondamentale soprattutto in vista della seconda metà della corsa. Temperature roventi a Lombok: 31°C l’aria, addirittura 58°C l’asfalto con il 72% d’umidità.

8.55 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MOTOGP:

1 Marc Márquez 545

2 Alex Márquez 346

3 Francesco Bagnaia 274

4 Marco Bezzecchi 254

5 Franco Morbidelli 199

6 Pedro Acosta 195

7 Fabio Di Giannantonio 184

8 Fermín Aldeguer 156

9 Fabio Quartararo 149

10 Johann Zarco 124

11 Brad Binder 105

12 Raúl Fernández 102

13 Luca Marini 97

14 Enea Bastianini 89

15 Joan Mir 77

16 Maverick Viñales 72

17 Ai Ogura 70

18 Jack Miller 58

19 Alex Rins 45

20 Jorge Martín 34

8.51 Attenzione comunque anche al fresco campione del mondo Marc Marquez, che parte indietro (9°) ma ha il potenziale per giocarsi almeno il podio, mentre è difficile prevedere quale tipo di rimonta potrà effettuare Francesco Bagnaia dalla sesta fila dopo la debacle di ieri ed un warm-up in sordina.

8.48 Tra i pochi avversari che sembrano in grado di poter insidiare Bezzecchi dobbiamo citare Pedro Acosta con la KTM (nonostante la caduta della Sprint) e soprattutto Fermin Aldeguer con la Ducati GP24 del team Gresini.

8.45 Marco Bezzecchi, dopo aver completato un sabato perfetto con pole position e vittoria in rimonta (dopo una brutta partenza) nella Sprint, va infatti considerato il grande favorito per il successo odierno con un’Aprilia estremamente competitiva che può contare anche su un redivivo Raul Fernandez, ieri terzo sia in qualifica che nella gara breve con il miglior risultato della carriera.

8.41 Quando mancano una ventina di minuti al via della gara, vi ricordiamo la composizione della griglia di partenza del GP d’Indonesia:

Marco Bezzecchi (Aprilia) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team Aprilia) Alex Rins (Yamaha) Pedro Acosta (KTM) Luca Marini (Honda) Alex Marquez (Ducati Gresini) Fabio Quartararo (Yamaha) Marc Marquez (Ducati) Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) Joan Mir ((Honda) Franco Morbidelli (Ducati VR46) Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) Brad Binder (KTM Red Bull) Francesco Bagnaia (Ducati) Enea Bastianini (KTM Red Bull) Joan Zarco (Honda LCR) Somkiat Chantra (Honda Idemitsu)

8.37 Nella mattinata indonesiana si è già svolto il warm-up, in cui Quartararo ha firmato il miglior tempo con la Yamaha. Di seguito la classifica completa del warm-up:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.345 7 7 310.3

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.357 5 7 0.012 0.012 317.6

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.381 6 7 0.036 0.024 314.8

4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.524 5 7 0.179 0.143 313.9

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.564 7 7 0.219 0.040 312.1

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.570 7 7 0.225 0.006 312.1

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.618 4 7 0.273 0.048 315.7

8 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.644 7 7 0.299 0.026 315.7

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.671 6 7 0.326 0.027 316.7

10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.708 7 7 0.363 0.037 315.7

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.774 5 7 0.429 0.066 314.8

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.854 5 6 0.509 0.080 312.1

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.035 6 7 0.690 0.181 308.5

14 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.067 5 7 0.722 0.032 313.9

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.097 5 7 0.752 0.030 314.8

16 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.202 7 7 0.857 0.105 315.7

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.287 6 7 0.942 0.085 314.8

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.676 6 7 1.331 0.389 314.8

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.117 6 7 1.772 0.441 313.0

8.34 Tutto pronto al circuito di Mandalika per una corsa che si preannuncia abbastanza interessante e con valori in campo diversi rispetto alla maggior parte del campionato.

8.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del GP d’Indonesia 2025, diciottesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Tutto pronto al circuito di Mandalika per una corsa che si preannuncia abbastanza interessante e con valori in campo diversi rispetto alla maggior parte del campionato.

Marco Bezzecchi, dopo aver completato un sabato perfetto con pole position e vittoria in rimonta (dopo una brutta partenza) nella Sprint, va infatti considerato il grande favorito per il successo odierno con un’Aprilia estremamente competitiva che può contare anche su un redivivo Raul Fernandez, ieri terzo sia in qualifica che nella gara breve con il miglior risultato della carriera.

Tra i pochi avversari che sembrano in grado di poter insidiare il “Bez” dobbiamo citare Pedro Acosta con la KTM (nonostante la caduta della Sprint) e soprattutto Fermin Aldeguer con la Ducati GP24 del team Gresini. Attenzione comunque anche al fresco campione del mondo Marc Marquez, che parte indietro (9°) ma ha il potenziale per giocarsi almeno il podio, mentre è difficile prevedere quale tipo di rimonta potrà effettuare Francesco Bagnaia dalla sesta fila dopo la debacle di ieri.

Appuntamento fissato alle ore 9.00 italiane per la partenza del Gran Premio d’Indonesia 2025 di MotoGP. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della gara con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’evento più atteso del weekend motociclistico a Mandalika: buon divertimento!